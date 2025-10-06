Orecast pris i dag

Sanntids Orecast (ORECAST) pris i dag er $ 0.0000002168, med en 16.73% endring de siste 24 timene. Nåværende ORECAST til USD konverteringssats er $ 0.0000002168 per ORECAST.

Orecast rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- ORECAST. I løpet av de siste 24 timene ORECAST har den blitt handlet mellom $ 0.0000001951(laveste) og $ 0.0000002713 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har ORECAST beveget seg +4.73% i løpet av den siste timen og -18.16% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 247.34K.

Orecast (ORECAST) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 247.34K$ 247.34K $ 247.34K Fullt utvannet markedsverdi $ 542.00M$ 542.00M $ 542.00M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 2,500,000,000,000,000 2,500,000,000,000,000 2,500,000,000,000,000 Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på Orecast er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 247.34K. Den sirkulerende forsyningen på ORECAST er --, med en total tilgang på 2500000000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 542.00M.