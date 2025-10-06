Oracle pris i dag

Sanntids Oracle (ORCLON) pris i dag er $ 195.07, med en 0.36% endring de siste 24 timene. Nåværende ORCLON til USD konverteringssats er $ 195.07 per ORCLON.

Oracle rangerer for tiden som #2352 etter markedsverdi på $ 547.02K, med en sirkulerende forsyning på 2.80K ORCLON. I løpet av de siste 24 timene ORCLON har den blitt handlet mellom $ 193.65(laveste) og $ 202.93 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 344.869728008825, mens tidenes laveste notering var $ 193.55693642052165.

Kortsiktig har ORCLON beveget seg -3.74% i løpet av den siste timen og -11.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.74K.

Oracle (ORCLON) Markedsinformasjon

Rangering No.2352 Markedsverdi $ 547.02K$ 547.02K $ 547.02K Volum (24 timer) $ 55.74K$ 55.74K $ 55.74K Fullt utvannet markedsverdi $ 547.02K$ 547.02K $ 547.02K Opplagsforsyning 2.80K 2.80K 2.80K Total forsyning 2,804.22428024 2,804.22428024 2,804.22428024 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Oracle er $ 547.02K, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.74K. Den sirkulerende forsyningen på ORCLON er 2.80K, med en total tilgang på 2804.22428024. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 547.02K.