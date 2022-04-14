Oraichain (ORAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Oraichain (ORAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Oraichain (ORAI) Informasjon Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️. Offisiell nettside: https://orai.io/ Teknisk dokument: https://docs.orai.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5 Kjøp ORAI nå!

Oraichain (ORAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Oraichain (ORAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 30.50M $ 30.50M $ 30.50M Total forsyning: $ 18.01M $ 18.01M $ 18.01M Sirkulerende forsyning: $ 13.82M $ 13.82M $ 13.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.63M $ 43.63M $ 43.63M All-time high: $ 17.43 $ 17.43 $ 17.43 All-Time Low: $ 0.9138843220735346 $ 0.9138843220735346 $ 0.9138843220735346 Nåværende pris: $ 2.206 $ 2.206 $ 2.206 Lær mer om Oraichain (ORAI) pris

Oraichain (ORAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Oraichain (ORAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ORAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ORAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ORAIs tokenomics, kan du utforske ORAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ORAI Interessert i å legge til Oraichain (ORAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ORAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ORAI på MEXC nå!

Oraichain (ORAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ORAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ORAI nå!

ORAI prisforutsigelse Vil du vite hvor ORAI kan være på vei? Vår ORAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ORAI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!