Dagens Oraichain livepris er 2.452 USD. Spor prisoppdateringer for ORAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ORAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Oraichain Pris(ORAI)

$2.453
-3.19%1D
Oraichain (ORAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:29:01 (UTC+8)

Oraichain (ORAI) Prisinformasjon (USD)

$ 2.41
24 timer lav
24 timer høy

$ 2.41
$ 2.595
$ 107.47632244
$ 0.9138843220735346
-0.61%

-3.19%

-3.66%

-3.66%

Oraichain (ORAI) sanntidsprisen er $ 2.452. I løpet av de siste 24 timene har ORAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.41 og et toppnivå på $ 2.595, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORAI er $ 107.47632244, mens den rekordlave prisen er $ 0.9138843220735346.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORAI endret seg med -0.61% i løpet av den siste timen, -3.19% over 24 timer og -3.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Oraichain (ORAI) Markedsinformasjon

$ 33.90M
$ 85.08K
$ 48.50M
13.82M
19,779,272
18,014,986.26
69.88%

Nåværende markedsverdi på Oraichain er $ 33.90M, med et 24-timers handelsvolum på $ 85.08K. Den sirkulerende forsyningen på ORAI er 13.82M, med en total tilgang på 18014986.26. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.50M.

Oraichain (ORAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Oraichain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.08083-3.19%
30 dager$ -0.611-19.95%
60 dager$ -0.955-28.04%
90 dager$ +0.138+5.96%
Oraichain Prisendring i dag

I dag registrerte ORAI en endring på $ -0.08083 (-3.19%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Oraichain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.611 (-19.95%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Oraichain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ORAI en endring på $ -0.955 (-28.04%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Oraichain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.138+5.96% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Oraichain (ORAI)?

Sjekk ut Oraichain Prishistorikk-siden nå.

Hva er Oraichain (ORAI)

Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️.

Oraichain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Oraichain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ORAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Oraichain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Oraichain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Oraichain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Oraichain (ORAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Oraichain (ORAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Oraichain.

Sjekk Oraichainprisprognosen nå!

Oraichain (ORAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Oraichain (ORAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ORAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Oraichain (ORAI)

Leter du etter hvordan du kjøperOraichain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Oraichain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ORAI til lokale valutaer

Oraichain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Oraichain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Oraichain nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Oraichain

Hvor mye er Oraichain (ORAI) verdt i dag?
Live ORAI prisen i USD er 2.452 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ORAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ORAI til USD er $ 2.452. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Oraichain?
Markedsverdien for ORAI er $ 33.90M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ORAI?
Den sirkulerende forsyningen av ORAI er 13.82M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forORAI ?
ORAI oppnådde en ATH-pris på 107.47632244 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ORAI?
ORAI så en ATL-pris på 0.9138843220735346 USD.
Hva er handelsvolumet til ORAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ORAI er $ 85.08K USD.
Vil ORAI gå høyere i år?
ORAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ORAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Oraichain (ORAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

