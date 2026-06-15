OpenVision pris i dag

Sanntids OpenVision (VISION) pris i dag er $ 0.00002358, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende VISION til USD konverteringssats er $ 0.00002358 per VISION.

OpenVision rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 23,576, med en sirkulerende forsyning på 1.00B VISION. I løpet av de siste 24 timene VISION har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00795025, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002096.

Kortsiktig har VISION beveget seg -- i løpet av den siste timen og +0.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 71.00.

OpenVision (VISION) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.58K$ 23.58K $ 23.58K Volum (24 timer) $ 71.00$ 71.00 $ 71.00 Fullt utvannet markedsverdi $ 23.58K$ 23.58K $ 23.58K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OpenVision er $ 23.58K, med et 24-timers handelsvolum på $ 71.00. Den sirkulerende forsyningen på VISION er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.58K.