Edge (EDGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Edge (EDGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Edge (EDGE) Informasjon Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked. Offisiell nettside: https://www.definitive.fi Teknisk dokument: https://docs.definitive.fi Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xED6E000dEF95780fb89734c07EE2ce9F6dcAf110 Kjøp EDGE nå!

Edge (EDGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Edge (EDGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 68.54M $ 68.54M $ 68.54M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 203.02M $ 203.02M $ 203.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 337.58M $ 337.58M $ 337.58M All-time high: $ 0.97 $ 0.97 $ 0.97 All-Time Low: $ 0.027842638057250423 $ 0.027842638057250423 $ 0.027842638057250423 Nåværende pris: $ 0.33758 $ 0.33758 $ 0.33758 Lær mer om Edge (EDGE) pris

Edge (EDGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Edge (EDGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EDGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EDGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EDGEs tokenomics, kan du utforske EDGE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe EDGE Interessert i å legge til Edge (EDGE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe EDGE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Edge (EDGE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EDGE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EDGE nå!

EDGE prisforutsigelse Vil du vite hvor EDGE kan være på vei? Vår EDGE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EDGE tokenets prisforutsigelse nå!

