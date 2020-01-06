OGN

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

NavnOGN

RangeringNo.672

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.79%

Opplagsforsyning652,580,555

Maksimal forsyning1,409,664,846

Total forsyning1,409,664,846

Opplagsforsyning0.4629%

Utstedelsesdato2020-01-06 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0.136 USDT

All-time high3.38825924,2021-04-08

Laveste pris0.04283790500370745,2025-06-22

Offentlig blokkjedeETH

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

