Dagens NEXPACE livepris er 0.6801 USD. Spor prisoppdateringer for NXPC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NXPC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NEXPACE Logo

NEXPACE Pris(NXPC)

1 NXPC til USD livepris:

+0.41%1D
USD
NEXPACE (NXPC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:42:00 (UTC+8)

NEXPACE (NXPC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

NEXPACE (NXPC) sanntidsprisen er $ 0.6801. I løpet av de siste 24 timene har NXPC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.6699 og et toppnivå på $ 0.7055, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NXPC er $ 3.8393480388979015, mens den rekordlave prisen er $ 0.6349493471362493.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NXPC endret seg med +0.41% i løpet av den siste timen, +0.41% over 24 timer og -0.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NEXPACE (NXPC) Markedsinformasjon

No.293

20.65%

0.01%

AVAX_CCHAIN

Nåværende markedsverdi på NEXPACE er $ 140.46M, med et 24-timers handelsvolum på $ 947.25K. Den sirkulerende forsyningen på NXPC er 206.52M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 680.10M.

NEXPACE (NXPC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene NEXPACE for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.002777+0.41%
30 dager$ -0.1016-13.00%
60 dager$ -0.4114-37.70%
90 dager$ -0.2931-30.12%
NEXPACE Prisendring i dag

I dag registrerte NXPC en endring på $ +0.002777 (+0.41%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

NEXPACE 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1016 (-13.00%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

NEXPACE 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NXPC en endring på $ -0.4114 (-37.70%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

NEXPACE 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.2931-30.12% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for NEXPACE (NXPC)?

Sjekk ut NEXPACE Prishistorikk-siden nå.

Hva er NEXPACE (NXPC)

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

NEXPACE er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NEXPACE investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NXPC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om NEXPACE på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NEXPACE kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NEXPACE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NEXPACE (NXPC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NEXPACE (NXPC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NEXPACE.

Sjekk NEXPACEprisprognosen nå!

NEXPACE (NXPC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NEXPACE (NXPC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NXPC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NEXPACE (NXPC)

Leter du etter hvordan du kjøperNEXPACE? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NEXPACE på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NXPC til lokale valutaer

NEXPACE Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NEXPACE, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell NEXPACE nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om NEXPACE

Hvor mye er NEXPACE (NXPC) verdt i dag?
Live NXPC prisen i USD er 0.6801 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NXPC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NXPC til USD er $ 0.6801. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NEXPACE?
Markedsverdien for NXPC er $ 140.46M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NXPC?
Den sirkulerende forsyningen av NXPC er 206.52M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNXPC ?
NXPC oppnådde en ATH-pris på 3.8393480388979015 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NXPC?
NXPC så en ATL-pris på 0.6349493471362493 USD.
Hva er handelsvolumet til NXPC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NXPC er $ 947.25K USD.
Vil NXPC gå høyere i år?
NXPC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NXPC prisprognosen for en mer grundig analyse.
NEXPACE (NXPC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

