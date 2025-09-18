Hva er NEXPACE (NXPC)

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

NEXPACE (NXPC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NEXPACE (NXPC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NXPC tokenets omfattende tokenomics nå!

NEXPACE Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NEXPACE, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hva er gjeldende NXPC-til-USD-pris? $ 0.6801 . Hva er markedsverdien for NEXPACE? Markedsverdien for NXPC er $ 140.46M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NXPC? Den sirkulerende forsyningen av NXPC er 206.52M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNXPC ? NXPC oppnådde en ATH-pris på 3.8393480388979015 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NXPC? NXPC så en ATL-pris på 0.6349493471362493 USD . Hva er handelsvolumet til NXPC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NXPC er $ 947.25K USD .

NEXPACE (NXPC) Viktige bransjeoppdateringer

