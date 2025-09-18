Hva er Timpi (NTMPI)

Timpi is building the first decentralized web index in the world powered by a DePIN network of nodes.

Timpi is building the first decentralized web index in the world powered by a DePIN network of nodes.



I tillegg kan du:

- Sjekk NTMPI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Timpi på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Timpi kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Timpi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Timpi (NTMPI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Timpi (NTMPI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Timpi.

Sjekk Timpiprisprognosen nå!

Timpi (NTMPI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Timpi (NTMPI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NTMPI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Timpi (NTMPI)

Leter du etter hvordan du kjøperTimpi? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Timpi på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NTMPI til lokale valutaer

Prøv konverting

Timpi Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Timpi, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Timpi Hvor mye er Timpi (NTMPI) verdt i dag? Live NTMPI prisen i USD er 0.01536 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NTMPI-til-USD-pris? $ 0.01536 . Sjekk ut Den nåværende prisen på NTMPI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Timpi? Markedsverdien for NTMPI er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NTMPI? Den sirkulerende forsyningen av NTMPI er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNTMPI ? NTMPI oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NTMPI? NTMPI så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til NTMPI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NTMPI er $ 79.24K USD . Vil NTMPI gå høyere i år? NTMPI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NTMPI prisprognosen for en mer grundig analyse.

Timpi (NTMPI) Viktige bransjeoppdateringer

