Dagens Non-Playable Coin livepris er 0.020194 USD. Spor prisoppdateringer for NPC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NPC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Non-Playable Coin Logo

Non-Playable Coin Pris(NPC)

1 NPC til USD livepris:

-1.28%1D
USD
Non-Playable Coin (NPC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:55:38 (UTC+8)

Non-Playable Coin (NPC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.20%

-1.28%

-16.76%

-16.76%

Non-Playable Coin (NPC) sanntidsprisen er $ 0.020194. I løpet av de siste 24 timene har NPC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.020111 og et toppnivå på $ 0.022497, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NPC er $ 0.06683314102574428, mens den rekordlave prisen er $ 0.000004232086353491.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NPC endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, -1.28% over 24 timer og -16.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Non-Playable Coin (NPC) Markedsinformasjon

No.271

93.39%

ETH

Nåværende markedsverdi på Non-Playable Coin er $ 151.83M, med et 24-timers handelsvolum på $ 522.87K. Den sirkulerende forsyningen på NPC er 7.52B, med en total tilgang på 8050126520. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 162.56M.

Non-Playable Coin (NPC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Non-Playable Coin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00026191-1.28%
30 dager$ -0.005964-22.80%
60 dager$ -0.007707-27.63%
90 dager$ +0.008939+79.42%
Non-Playable Coin Prisendring i dag

I dag registrerte NPC en endring på $ -0.00026191 (-1.28%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Non-Playable Coin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.005964 (-22.80%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Non-Playable Coin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NPC en endring på $ -0.007707 (-27.63%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Non-Playable Coin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.008939+79.42% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Non-Playable Coin (NPC)?

Sjekk ut Non-Playable Coin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Non-Playable Coin (NPC)

Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.

Non-Playable Coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Non-Playable Coin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NPC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Non-Playable Coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Non-Playable Coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Non-Playable Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Non-Playable Coin (NPC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Non-Playable Coin (NPC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Non-Playable Coin.

Sjekk Non-Playable Coinprisprognosen nå!

Non-Playable Coin (NPC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Non-Playable Coin (NPC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NPC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Non-Playable Coin (NPC)

Leter du etter hvordan du kjøperNon-Playable Coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Non-Playable Coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NPC til lokale valutaer

Non-Playable Coin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Non-Playable Coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Non-Playable Coin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Non-Playable Coin

Hvor mye er Non-Playable Coin (NPC) verdt i dag?
Live NPC prisen i USD er 0.020194 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NPC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NPC til USD er $ 0.020194. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Non-Playable Coin?
Markedsverdien for NPC er $ 151.83M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NPC?
Den sirkulerende forsyningen av NPC er 7.52B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNPC ?
NPC oppnådde en ATH-pris på 0.06683314102574428 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NPC?
NPC så en ATL-pris på 0.000004232086353491 USD.
Hva er handelsvolumet til NPC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NPC er $ 522.87K USD.
Vil NPC gå høyere i år?
NPC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NPC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:55:38 (UTC+8)

Non-Playable Coin (NPC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

