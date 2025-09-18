Hva er Non-Playable Coin (NPC)

Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.

Non-Playable Coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Non-Playable Coin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk NPC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Non-Playable Coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Non-Playable Coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Non-Playable Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Non-Playable Coin (NPC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Non-Playable Coin (NPC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Non-Playable Coin.

Sjekk Non-Playable Coinprisprognosen nå!

Non-Playable Coin (NPC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Non-Playable Coin (NPC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NPC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Non-Playable Coin (NPC)

Leter du etter hvordan du kjøperNon-Playable Coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Non-Playable Coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NPC til lokale valutaer

Prøv konverting

Non-Playable Coin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Non-Playable Coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Non-Playable Coin Hvor mye er Non-Playable Coin (NPC) verdt i dag? Live NPC prisen i USD er 0.020194 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NPC-til-USD-pris? $ 0.020194 . Sjekk ut Den nåværende prisen på NPC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Non-Playable Coin? Markedsverdien for NPC er $ 151.83M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NPC? Den sirkulerende forsyningen av NPC er 7.52B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNPC ? NPC oppnådde en ATH-pris på 0.06683314102574428 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NPC? NPC så en ATL-pris på 0.000004232086353491 USD . Hva er handelsvolumet til NPC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NPC er $ 522.87K USD . Vil NPC gå høyere i år? NPC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NPC prisprognosen for en mer grundig analyse.

