Non-Playable Coin-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Non-Playable Coin (NPC) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Non-Playable Coin potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.019734 i 2025. Non-Playable Coin (NPC) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Non-Playable Coin potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.020720 i 2026. Non-Playable Coin (NPC) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NPC for 2030 $ 0.025186 med en 27.63% vekstrate. Non-Playable Coin (NPC) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Non-Playable Coin potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.041025. Non-Playable Coin (NPC) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Non-Playable Coin potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.066826.

2026 $ 0.020720 5.00%

2027 $ 0.021756 10.25%

2028 $ 0.022844 15.76%

2029 $ 0.023986 21.55%

2030 $ 0.025186 27.63%

2031 $ 0.026445 34.01%

2032 $ 0.027767 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.029156 47.75%

2034 $ 0.030613 55.13%

2035 $ 0.032144 62.89%

2036 $ 0.033751 71.03%

2037 $ 0.035439 79.59%

2038 $ 0.037211 88.56%

2039 $ 0.039071 97.99%

Kortsiktig Non-Playable Coin-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager

September 22, 2025(I morgen) $ 0.019736 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.019752 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.019815 0.41% Non-Playable Coin (NPC) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NPC September 21, 2025(I dag) er $0.019734 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Non-Playable Coin (NPC) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NPC, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.019736 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Non-Playable Coin (NPC) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NPC, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.019752 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Non-Playable Coin (NPC) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NPC $0.019815 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Non-Playable Coin prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.019734$ 0.019734 $ 0.019734 Prisendring (24 t) -0.11% Markedsverdi $ 148.81M$ 148.81M $ 148.81M Opplagsforsyning 7.52B 7.52B 7.52B Volum (24 timer) $ 309.38K$ 309.38K $ 309.38K Volum (24 timer) -- Den siste NPC-prisen er $ 0.019734. Den har en 24-timers endring på -0.11%, med et 24-timers handelsvolum på $ 309.38K. Videre har NPC en sirkulerende forsyning på 7.52B og total markedsverdi på $ 148.81M. Se NPC livepris

Non-Playable Coin Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Non-Playable Coin direktepris, er gjeldende pris for Non-Playable Coin 0.019792USD. Den sirkulerende forsyningen av Non-Playable Coin(NPC) er 0.00 NPC , som gir den en markedsverdi på $148.81M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.01% $ -0.000384 $ 0.020687 $ 0.0192

7 dager -0.19% $ -0.004774 $ 0.024954 $ 0.0192

30 dager -0.15% $ -0.003619 $ 0.029 $ 0.01869 24-timers ytelse De siste 24 timene har Non-Playable Coin vist en prisbevegelse på $-0.000384 , noe som gjenspeiler en -0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Non-Playable Coin handlet på en topp på $0.024954 og en bunn på $0.0192 . Det så en prisendring på -0.19% . Denne nylige trenden viser potensialet til NPC for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Non-Playable Coin opplevd en -0.15% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.003619 av dens verdi. Dette indikerer at NPC kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Non-Playable Coin prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full NPC prishistorikk

Hvordan fungerer Non-Playable Coin (NPC) prisforutsigelsesmodul? Non-Playable Coin-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NPC basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Non-Playable Coin det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NPC, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Non-Playable Coin. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NPC. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NPC for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Non-Playable Coin.

Hvorfor er NPC-prisforutsigelse viktig?

NPC-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

