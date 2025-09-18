Dagens Nosana livepris er 0.98749 USD. Spor prisoppdateringer for NOS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NOS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nosana livepris er 0.98749 USD. Spor prisoppdateringer for NOS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NOS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NOS

NOS Prisinformasjon

NOS teknisk dokument

NOS Offisiell nettside

NOS tokenomics

NOS Prisprognose

NOS-historikk

NOS Kjøpeguide

NOS-til-fiat-valutakonverter

NOS Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Nosana Logo

Nosana Pris(NOS)

1 NOS til USD livepris:

$0.98746
$0.98746$0.98746
+2.44%1D
USD
Nosana (NOS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:55:02 (UTC+8)

Nosana (NOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.87897
$ 0.87897$ 0.87897
24 timer lav
$ 1.15982
$ 1.15982$ 1.15982
24 timer høy

$ 0.87897
$ 0.87897$ 0.87897

$ 1.15982
$ 1.15982$ 1.15982

$ 7.970056846401724
$ 7.970056846401724$ 7.970056846401724

$ 0.010607735410320299
$ 0.010607735410320299$ 0.010607735410320299

+2.49%

+2.44%

+105.81%

+105.81%

Nosana (NOS) sanntidsprisen er $ 0.98749. I løpet av de siste 24 timene har NOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.87897 og et toppnivå på $ 1.15982, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOS er $ 7.970056846401724, mens den rekordlave prisen er $ 0.010607735410320299.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOS endret seg med +2.49% i løpet av den siste timen, +2.44% over 24 timer og +105.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nosana (NOS) Markedsinformasjon

No.622

$ 47.59M
$ 47.59M$ 47.59M

$ 534.77K
$ 534.77K$ 534.77K

$ 98.75M
$ 98.75M$ 98.75M

48.20M
48.20M 48.20M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SOL

Nåværende markedsverdi på Nosana er $ 47.59M, med et 24-timers handelsvolum på $ 534.77K. Den sirkulerende forsyningen på NOS er 48.20M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 98.75M.

Nosana (NOS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Nosana for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0235201+2.44%
30 dager$ +0.50538+104.82%
60 dager$ +0.30012+43.66%
90 dager$ +0.47092+91.16%
Nosana Prisendring i dag

I dag registrerte NOS en endring på $ +0.0235201 (+2.44%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Nosana 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.50538 (+104.82%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Nosana 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NOS en endring på $ +0.30012 (+43.66%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Nosana 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.47092+91.16% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Nosana (NOS)?

Sjekk ut Nosana Prishistorikk-siden nå.

Hva er Nosana (NOS)

The Nosana Network will be the leading provider of decentralized CPU-based Dev(Ops) solutions, revolutionizing the development process of Metaverse projects.

Nosana er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Nosana investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NOS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Nosana på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Nosana kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Nosana Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nosana (NOS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nosana (NOS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nosana.

Sjekk Nosanaprisprognosen nå!

Nosana (NOS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nosana (NOS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NOS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Nosana (NOS)

Leter du etter hvordan du kjøperNosana? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Nosana på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NOS til lokale valutaer

1 Nosana(NOS) til VND
25,985.79935
1 Nosana(NOS) til AUD
A$1.4911099
1 Nosana(NOS) til GBP
0.7307426
1 Nosana(NOS) til EUR
0.8393665
1 Nosana(NOS) til USD
$0.98749
1 Nosana(NOS) til MYR
RM4.147458
1 Nosana(NOS) til TRY
40.8623362
1 Nosana(NOS) til JPY
¥145.16103
1 Nosana(NOS) til ARS
ARS$1,456.4687508
1 Nosana(NOS) til RUB
82.455415
1 Nosana(NOS) til INR
86.9879941
1 Nosana(NOS) til IDR
Rp16,458.1600834
1 Nosana(NOS) til KRW
1,379.1680336
1 Nosana(NOS) til PHP
56.3264296
1 Nosana(NOS) til EGP
￡E.47.5575184
1 Nosana(NOS) til BRL
R$5.2534468
1 Nosana(NOS) til CAD
C$1.3528613
1 Nosana(NOS) til BDT
120.2170326
1 Nosana(NOS) til NGN
1,476.0605524
1 Nosana(NOS) til COP
$3,842.3729645
1 Nosana(NOS) til ZAR
R.17.1033268
1 Nosana(NOS) til UAH
40.8030868
1 Nosana(NOS) til TZS
T.Sh.2,444.2747476
1 Nosana(NOS) til VES
Bs160.96087
1 Nosana(NOS) til CLP
$943.05295
1 Nosana(NOS) til PKR
Rs280.2891616
1 Nosana(NOS) til KZT
534.6369609
1 Nosana(NOS) til THB
฿31.4120569
1 Nosana(NOS) til TWD
NT$29.8419478
1 Nosana(NOS) til AED
د.إ3.6240883
1 Nosana(NOS) til CHF
Fr0.7801171
1 Nosana(NOS) til HKD
HK$7.6727973
1 Nosana(NOS) til AMD
֏377.912423
1 Nosana(NOS) til MAD
.د.م8.9071598
1 Nosana(NOS) til MXN
$18.1500662
1 Nosana(NOS) til SAR
ريال3.7030875
1 Nosana(NOS) til ETB
Br141.7739393
1 Nosana(NOS) til KES
KSh127.5639582
1 Nosana(NOS) til JOD
د.أ0.70013041
1 Nosana(NOS) til PLN
3.5747138
1 Nosana(NOS) til RON
лв4.2560819
1 Nosana(NOS) til SEK
kr9.282406
1 Nosana(NOS) til BGN
лв1.6392334
1 Nosana(NOS) til HUF
Ft328.0639278
1 Nosana(NOS) til CZK
20.4015434
1 Nosana(NOS) til KWD
د.ك0.30118445
1 Nosana(NOS) til ILS
3.2883417
1 Nosana(NOS) til BOB
Bs6.8235559
1 Nosana(NOS) til AZN
1.678733
1 Nosana(NOS) til TJS
SM9.2429064
1 Nosana(NOS) til GEL
2.666223
1 Nosana(NOS) til AOA
Kz900.1662593
1 Nosana(NOS) til BHD
.د.ب0.37228373
1 Nosana(NOS) til BMD
$0.98749
1 Nosana(NOS) til DKK
kr6.2705615
1 Nosana(NOS) til HNL
L25.8821129
1 Nosana(NOS) til MUR
44.7727966
1 Nosana(NOS) til NAD
$17.1329515
1 Nosana(NOS) til NOK
kr9.8156506
1 Nosana(NOS) til NZD
$1.678733
1 Nosana(NOS) til PAB
B/.0.98749
1 Nosana(NOS) til PGK
K4.1277082
1 Nosana(NOS) til QAR
ر.ق3.5845887
1 Nosana(NOS) til RSD
дин.98.4428781
1 Nosana(NOS) til UZS
soʻm12,191.2256683
1 Nosana(NOS) til ALL
L81.4284254
1 Nosana(NOS) til ANG
ƒ1.7676071
1 Nosana(NOS) til AWG
ƒ1.777482
1 Nosana(NOS) til BBD
$1.97498
1 Nosana(NOS) til BAM
KM1.6392334
1 Nosana(NOS) til BIF
Fr2,947.65765
1 Nosana(NOS) til BND
$1.2639872
1 Nosana(NOS) til BSD
$0.98749
1 Nosana(NOS) til JMD
$158.4032709
1 Nosana(NOS) til KHR
3,965.8190894
1 Nosana(NOS) til KMF
Fr412.77082
1 Nosana(NOS) til LAK
21,467.1734837
1 Nosana(NOS) til LKR
Rs298.6959752
1 Nosana(NOS) til MDL
L16.293585
1 Nosana(NOS) til MGA
Ar4,369.4161273
1 Nosana(NOS) til MOP
P7.9097949
1 Nosana(NOS) til MVR
15.108597
1 Nosana(NOS) til MWK
MK1,714.3912639
1 Nosana(NOS) til MZN
MT63.100611
1 Nosana(NOS) til NPR
Rs139.1570908
1 Nosana(NOS) til PYG
7,052.65358
1 Nosana(NOS) til RWF
Fr1,430.87301
1 Nosana(NOS) til SBD
$8.097418
1 Nosana(NOS) til SCR
14.1507317
1 Nosana(NOS) til SRD
$37.6134941
1 Nosana(NOS) til SVC
$8.6405375
1 Nosana(NOS) til SZL
L17.1329515
1 Nosana(NOS) til TMT
m3.456215
1 Nosana(NOS) til TND
د.ت2.8735959
1 Nosana(NOS) til TTD
$6.6853073
1 Nosana(NOS) til UGX
Sh3,464.11492
1 Nosana(NOS) til XAF
Fr551.01942
1 Nosana(NOS) til XCD
$2.666223
1 Nosana(NOS) til XOF
Fr551.01942
1 Nosana(NOS) til XPF
Fr99.73649
1 Nosana(NOS) til BWP
P13.1533668
1 Nosana(NOS) til BZD
$1.9848549
1 Nosana(NOS) til CVE
$92.6068122
1 Nosana(NOS) til DJF
Fr174.78573
1 Nosana(NOS) til DOP
$61.2441298
1 Nosana(NOS) til DZD
د.ج127.9293295
1 Nosana(NOS) til FJD
$2.2218525
1 Nosana(NOS) til GNF
Fr8,586.22555
1 Nosana(NOS) til GTQ
Q7.5641734
1 Nosana(NOS) til GYD
$206.6717821
1 Nosana(NOS) til ISK
kr119.48629

Nosana Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Nosana, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Nosana nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Nosana

Hvor mye er Nosana (NOS) verdt i dag?
Live NOS prisen i USD er 0.98749 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NOS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NOS til USD er $ 0.98749. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nosana?
Markedsverdien for NOS er $ 47.59M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NOS?
Den sirkulerende forsyningen av NOS er 48.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNOS ?
NOS oppnådde en ATH-pris på 7.970056846401724 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NOS?
NOS så en ATL-pris på 0.010607735410320299 USD.
Hva er handelsvolumet til NOS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NOS er $ 534.77K USD.
Vil NOS gå høyere i år?
NOS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NOS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:55:02 (UTC+8)

Nosana (NOS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

NOS-til-USD-kalkulator

Beløp

NOS
NOS
USD
USD

1 NOS = 0.98749 USD

Handle NOS

NOSUSDT
$0.98746
$0.98746$0.98746
+2.43%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker