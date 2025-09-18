Hva er NetMind (NMT)

Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers: 1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution. 2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs. 3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation. 4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements.

NetMind er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NetMind investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk NMT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om NetMind på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NetMind kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NetMind Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NetMind (NMT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NetMind (NMT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NetMind.

Sjekk NetMindprisprognosen nå!

NetMind (NMT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NetMind (NMT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NMT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NetMind (NMT)

Leter du etter hvordan du kjøperNetMind? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NetMind på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NetMind Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NetMind, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om NetMind Hvor mye er NetMind (NMT) verdt i dag? Live NMT prisen i USD er 0.442 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NMT-til-USD-pris? $ 0.442 . Sjekk ut Den nåværende prisen på NMT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for NetMind? Markedsverdien for NMT er $ 14.78M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NMT? Den sirkulerende forsyningen av NMT er 33.45M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNMT ? NMT oppnådde en ATH-pris på 16.059792486345472 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NMT? NMT så en ATL-pris på 0.010377713935542331 USD . Hva er handelsvolumet til NMT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NMT er $ 179.22K USD . Vil NMT gå høyere i år? NMT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NMT prisprognosen for en mer grundig analyse.

NetMind (NMT) Viktige bransjeoppdateringer

