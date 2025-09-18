Dagens NetMind livepris er 0.442 USD. Spor prisoppdateringer for NMT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NMT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NetMind livepris er 0.442 USD. Spor prisoppdateringer for NMT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NMT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NetMind Logo

NetMind Pris(NMT)

$0.442
$0.442$0.442
-0.22%1D
NetMind (NMT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:40:49 (UTC+8)

NetMind (NMT) Prisinformasjon (USD)

$ 0.44
$ 0.44$ 0.44
$ 0.494
$ 0.494$ 0.494
$ 0.44
$ 0.44$ 0.44

$ 0.494
$ 0.494$ 0.494

$ 16.059792486345472
$ 16.059792486345472$ 16.059792486345472

$ 0.010377713935542331
$ 0.010377713935542331$ 0.010377713935542331

-0.90%

-0.22%

+2.79%

+2.79%

NetMind (NMT) sanntidsprisen er $ 0.442. I løpet av de siste 24 timene har NMT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.44 og et toppnivå på $ 0.494, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NMT er $ 16.059792486345472, mens den rekordlave prisen er $ 0.010377713935542331.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NMT endret seg med -0.90% i løpet av den siste timen, -0.22% over 24 timer og +2.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NetMind (NMT) Markedsinformasjon

$ 14.78M
$ 14.78M$ 14.78M

$ 179.22K
$ 179.22K$ 179.22K

$ 65.23M
$ 65.23M$ 65.23M

33.45M
33.45M 33.45M

147,571,163
147,571,163 147,571,163

143,959,563.2
143,959,563.2 143,959,563.2

22.66%

BSC

Nåværende markedsverdi på NetMind er $ 14.78M, med et 24-timers handelsvolum på $ 179.22K. Den sirkulerende forsyningen på NMT er 33.45M, med en total tilgang på 143959563.2. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.23M.

NetMind (NMT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene NetMind for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00097-0.22%
30 dager$ +0.034+8.33%
60 dager$ +0.001+0.22%
90 dager$ -0.126-22.19%
NetMind Prisendring i dag

I dag registrerte NMT en endring på $ -0.00097 (-0.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

NetMind 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.034 (+8.33%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

NetMind 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NMT en endring på $ +0.001 (+0.22%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

NetMind 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.126-22.19% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for NetMind (NMT)?

Sjekk ut NetMind Prishistorikk-siden nå.

Hva er NetMind (NMT)

Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers: 1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution. 2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs. 3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation. 4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements.

NetMind er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NetMind investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

- Sjekk NMT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om NetMind på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NetMind kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NetMind Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NetMind (NMT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NetMind (NMT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NetMind.

Sjekk NetMindprisprognosen nå!

NetMind (NMT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NetMind (NMT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NMT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NetMind (NMT)

Leter du etter hvordan du kjøperNetMind? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NetMind på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NMT til lokale valutaer

NetMind Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NetMind, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell NetMind nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om NetMind

Hvor mye er NetMind (NMT) verdt i dag?
Live NMT prisen i USD er 0.442 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NMT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NMT til USD er $ 0.442. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NetMind?
Markedsverdien for NMT er $ 14.78M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NMT?
Den sirkulerende forsyningen av NMT er 33.45M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNMT ?
NMT oppnådde en ATH-pris på 16.059792486345472 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NMT?
NMT så en ATL-pris på 0.010377713935542331 USD.
Hva er handelsvolumet til NMT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NMT er $ 179.22K USD.
Vil NMT gå høyere i år?
NMT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NMT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:40:49 (UTC+8)

NetMind (NMT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

