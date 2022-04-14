NetMind (NMT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NetMind (NMT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NetMind (NMT) Informasjon Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers: 1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution. 2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs. 3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation. 4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements. Offisiell nettside: https://power.netmind.ai Teknisk dokument: https://netmind-power.gitbook.io/white-paper/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x03AA6298F1370642642415EDC0db8b957783e8D6 Kjøp NMT nå!

NetMind (NMT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NetMind (NMT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.61M $ 13.61M $ 13.61M Total forsyning: $ 143.96M $ 143.96M $ 143.96M Sirkulerende forsyning: $ 33.45M $ 33.45M $ 33.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 60.06M $ 60.06M $ 60.06M All-time high: $ 4.561 $ 4.561 $ 4.561 All-Time Low: $ 0.010377713935542331 $ 0.010377713935542331 $ 0.010377713935542331 Nåværende pris: $ 0.407 $ 0.407 $ 0.407 Lær mer om NetMind (NMT) pris

NetMind (NMT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NetMind (NMT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NMT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NMT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NMTs tokenomics, kan du utforske NMT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NMT Interessert i å legge til NetMind (NMT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NMT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NMT på MEXC nå!

NetMind (NMT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NMT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NMT nå!

NMT prisforutsigelse Vil du vite hvor NMT kan være på vei? Vår NMT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NMT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!