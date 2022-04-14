Numeraire (NMR) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Numeraire (NMR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Numeraire (NMR) Informasjon

Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

Offisiell nettside:
https://numer.ai/
Teknisk dokument:
https://numer.ai/whitepaper.pdf
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x1776e1F26f98b1A5dF9cD347953a26dd3Cb46671

Numeraire (NMR) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Numeraire (NMR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 119.28M
$ 119.28M$ 119.28M
Total forsyning:
$ 10.66M
$ 10.66M$ 10.66M
Sirkulerende forsyning:
$ 7.60M
$ 7.60M$ 7.60M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 172.58M
$ 172.58M$ 172.58M
All-time high:
$ 96.95
$ 96.95$ 96.95
All-Time Low:
$ 1.92766
$ 1.92766$ 1.92766
Nåværende pris:
$ 15.689
$ 15.689$ 15.689

Numeraire (NMR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Numeraire (NMR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet NMR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange NMR tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår NMRs tokenomics, kan du utforske NMR tokenets livepris!

