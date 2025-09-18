Dagens Numeraire livepris er 17.694 USD. Spor prisoppdateringer for NMR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NMR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Numeraire livepris er 17.694 USD. Spor prisoppdateringer for NMR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NMR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$17.694
+0.60%1D
Numeraire (NMR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:27:01 (UTC+8)

Numeraire (NMR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 17.232
24 timer lav
$ 18.492
24 timer høy

$ 17.232
$ 18.492
$ 168.48800659179688
$ 1.92766
+1.61%

+0.60%

-0.97%

-0.97%

Numeraire (NMR) sanntidsprisen er $ 17.694. I løpet av de siste 24 timene har NMR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 17.232 og et toppnivå på $ 18.492, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NMR er $ 168.48800659179688, mens den rekordlave prisen er $ 1.92766.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NMR endret seg med +1.61% i løpet av den siste timen, +0.60% over 24 timer og -0.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Numeraire (NMR) Markedsinformasjon

No.310

$ 134.17M
$ 1.93M
$ 194.63M
7.58M
11,000,000
10,662,786.93857855
68.93%

Nåværende markedsverdi på Numeraire er $ 134.17M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.93M. Den sirkulerende forsyningen på NMR er 7.58M, med en total tilgang på 10662786.93857855. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 194.63M.

Numeraire (NMR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Numeraire for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.10553+0.60%
30 dager$ +9.297+110.71%
60 dager$ +8.443+91.26%
90 dager$ +10.83+157.77%
Numeraire Prisendring i dag

I dag registrerte NMR en endring på $ +0.10553 (+0.60%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Numeraire 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +9.297 (+110.71%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Numeraire 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NMR en endring på $ +8.443 (+91.26%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Numeraire 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +10.83+157.77% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Numeraire (NMR)?

Sjekk ut Numeraire Prishistorikk-siden nå.

Hva er Numeraire (NMR)

Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

Numeraire er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Numeraire investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NMR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Numeraire på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Numeraire kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Numeraire Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Numeraire (NMR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Numeraire (NMR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Numeraire.

Sjekk Numeraireprisprognosen nå!

Numeraire (NMR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Numeraire (NMR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NMR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Numeraire (NMR)

Leter du etter hvordan du kjøperNumeraire? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Numeraire på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NMR til lokale valutaer

1 Numeraire(NMR) til VND
465,617.61
1 Numeraire(NMR) til AUD
1 Numeraire(NMR) til GBP
1 Numeraire(NMR) til EUR
1 Numeraire(NMR) til USD
1 Numeraire(NMR) til MYR
1 Numeraire(NMR) til TRY
1 Numeraire(NMR) til JPY
1 Numeraire(NMR) til ARS
1 Numeraire(NMR) til RUB
1 Numeraire(NMR) til INR
1 Numeraire(NMR) til IDR
1 Numeraire(NMR) til KRW
1 Numeraire(NMR) til PHP
1 Numeraire(NMR) til EGP
1 Numeraire(NMR) til BRL
1 Numeraire(NMR) til CAD
1 Numeraire(NMR) til BDT
1 Numeraire(NMR) til NGN
1 Numeraire(NMR) til COP
1 Numeraire(NMR) til ZAR
1 Numeraire(NMR) til UAH
1 Numeraire(NMR) til TZS
1 Numeraire(NMR) til VES
1 Numeraire(NMR) til CLP
1 Numeraire(NMR) til PKR
1 Numeraire(NMR) til KZT
1 Numeraire(NMR) til THB
1 Numeraire(NMR) til TWD
1 Numeraire(NMR) til AED
1 Numeraire(NMR) til CHF
1 Numeraire(NMR) til HKD
1 Numeraire(NMR) til AMD
1 Numeraire(NMR) til MAD
1 Numeraire(NMR) til MXN
1 Numeraire(NMR) til SAR
1 Numeraire(NMR) til ETB
1 Numeraire(NMR) til KES
1 Numeraire(NMR) til JOD
1 Numeraire(NMR) til PLN
1 Numeraire(NMR) til RON
1 Numeraire(NMR) til SEK
1 Numeraire(NMR) til BGN
1 Numeraire(NMR) til HUF
1 Numeraire(NMR) til CZK
1 Numeraire(NMR) til KWD
1 Numeraire(NMR) til ILS
1 Numeraire(NMR) til BOB
1 Numeraire(NMR) til AZN
1 Numeraire(NMR) til TJS
1 Numeraire(NMR) til GEL
1 Numeraire(NMR) til AOA
1 Numeraire(NMR) til BHD
1 Numeraire(NMR) til BMD
1 Numeraire(NMR) til DKK
1 Numeraire(NMR) til HNL
1 Numeraire(NMR) til MUR
1 Numeraire(NMR) til NAD
1 Numeraire(NMR) til NOK
1 Numeraire(NMR) til NZD
1 Numeraire(NMR) til PAB
1 Numeraire(NMR) til PGK
1 Numeraire(NMR) til QAR
1 Numeraire(NMR) til RSD
1 Numeraire(NMR) til UZS
1 Numeraire(NMR) til ALL
1 Numeraire(NMR) til ANG
1 Numeraire(NMR) til AWG
1 Numeraire(NMR) til BBD
1 Numeraire(NMR) til BAM
1 Numeraire(NMR) til BIF
1 Numeraire(NMR) til BND
1 Numeraire(NMR) til BSD
1 Numeraire(NMR) til JMD
1 Numeraire(NMR) til KHR
1 Numeraire(NMR) til KMF
1 Numeraire(NMR) til LAK
1 Numeraire(NMR) til LKR
1 Numeraire(NMR) til MDL
1 Numeraire(NMR) til MGA
1 Numeraire(NMR) til MOP
1 Numeraire(NMR) til MVR
1 Numeraire(NMR) til MWK
1 Numeraire(NMR) til MZN
1 Numeraire(NMR) til NPR
1 Numeraire(NMR) til PYG
1 Numeraire(NMR) til RWF
1 Numeraire(NMR) til SBD
1 Numeraire(NMR) til SCR
1 Numeraire(NMR) til SRD
1 Numeraire(NMR) til SVC
1 Numeraire(NMR) til SZL
1 Numeraire(NMR) til TMT
1 Numeraire(NMR) til TND
1 Numeraire(NMR) til TTD
1 Numeraire(NMR) til UGX
1 Numeraire(NMR) til XAF
1 Numeraire(NMR) til XCD
1 Numeraire(NMR) til XOF
1 Numeraire(NMR) til XPF
1 Numeraire(NMR) til BWP
1 Numeraire(NMR) til BZD
1 Numeraire(NMR) til CVE
1 Numeraire(NMR) til DJF
1 Numeraire(NMR) til DOP
1 Numeraire(NMR) til DZD
1 Numeraire(NMR) til FJD
1 Numeraire(NMR) til GNF
1 Numeraire(NMR) til GTQ
1 Numeraire(NMR) til GYD
1 Numeraire(NMR) til ISK
Numeraire Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Numeraire, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Numeraire nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Numeraire

Hvor mye er Numeraire (NMR) verdt i dag?
Live NMR prisen i USD er 17.694 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NMR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NMR til USD er $ 17.694. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Numeraire?
Markedsverdien for NMR er $ 134.17M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NMR?
Den sirkulerende forsyningen av NMR er 7.58M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNMR ?
NMR oppnådde en ATH-pris på 168.48800659179688 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NMR?
NMR så en ATL-pris på 1.92766 USD.
Hva er handelsvolumet til NMR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NMR er $ 1.93M USD.
Vil NMR gå høyere i år?
NMR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NMR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:27:01 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

