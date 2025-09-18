Hva er Numeraire (NMR)

Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

Numeraire Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Numeraire (NMR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Numeraire (NMR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Numeraire.

Numeraire (NMR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Numeraire (NMR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NMR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Numeraire (NMR)

Numeraire Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Numeraire, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Numeraire Hvor mye er Numeraire (NMR) verdt i dag? Live NMR prisen i USD er 17.694 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NMR-til-USD-pris? $ 17.694 . Hva er markedsverdien for Numeraire? Markedsverdien for NMR er $ 134.17M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NMR? Den sirkulerende forsyningen av NMR er 7.58M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNMR ? NMR oppnådde en ATH-pris på 168.48800659179688 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NMR? NMR så en ATL-pris på 1.92766 USD . Hva er handelsvolumet til NMR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NMR er $ 1.93M USD .

