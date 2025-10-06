Netflix pris i dag

Sanntids Netflix (NFLXON) pris i dag er $ 1,049.74, med en 1.40% endring de siste 24 timene. Nåværende NFLXON til USD konverteringssats er $ 1,049.74 per NFLXON.

Netflix rangerer for tiden som #2044 etter markedsverdi på $ 969.74K, med en sirkulerende forsyning på 923.79 NFLXON. I løpet av de siste 24 timene NFLXON har den blitt handlet mellom $ 1,034.54(laveste) og $ 1,050.14 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1,265.3897261967002, mens tidenes laveste notering var $ 1,037.027764269993.

Kortsiktig har NFLXON beveget seg -0.02% i løpet av den siste timen og -5.58% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 56.10K.

Netflix (NFLXON) Markedsinformasjon

Rangering No.2044 Markedsverdi $ 969.74K$ 969.74K $ 969.74K Volum (24 timer) $ 56.10K$ 56.10K $ 56.10K Fullt utvannet markedsverdi $ 969.74K$ 969.74K $ 969.74K Opplagsforsyning 923.79 923.79 923.79 Total forsyning 923.78614947 923.78614947 923.78614947 Offentlig blokkjede ETH

