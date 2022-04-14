Nexo (NEXO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nexo (NEXO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nexo (NEXO) Informasjon Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments. Offisiell nettside: https://nexo.com Teknisk dokument: https://nexo.com/assets/downloads/Nexo-Whitepaper.pdf?=a Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206 Kjøp NEXO nå!

Nexo (NEXO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nexo (NEXO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 822.29M $ 822.29M $ 822.29M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 646.15M $ 646.15M $ 646.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.27B $ 1.27B $ 1.27B All-time high: $ 1.5845 $ 1.5845 $ 1.5845 All-Time Low: $ 0.0433327 $ 0.0433327 $ 0.0433327 Nåværende pris: $ 1.2726 $ 1.2726 $ 1.2726 Lær mer om Nexo (NEXO) pris

Nexo (NEXO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nexo (NEXO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEXO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEXO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEXOs tokenomics, kan du utforske NEXO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NEXO Interessert i å legge til Nexo (NEXO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NEXO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NEXO på MEXC nå!

Nexo (NEXO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NEXO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NEXO nå!

NEXO prisforutsigelse Vil du vite hvor NEXO kan være på vei? Vår NEXO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NEXO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!