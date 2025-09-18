Hva er Nexo (NEXO)

Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments.

Nexo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nexo (NEXO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nexo (NEXO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nexo.

Nexo (NEXO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nexo (NEXO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NEXO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Nexo (NEXO)

Nexo Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Nexo, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Nexo Hvor mye er Nexo (NEXO) verdt i dag? Live NEXO prisen i USD er 1.2847 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NEXO-til-USD-pris? $ 1.2847 . Sjekk ut Den nåværende prisen på NEXO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Nexo? Markedsverdien for NEXO er $ 830.10M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NEXO? Den sirkulerende forsyningen av NEXO er 646.15M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNEXO ? NEXO oppnådde en ATH-pris på 4.625207707279189 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NEXO? NEXO så en ATL-pris på 0.0433327 USD . Hva er handelsvolumet til NEXO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NEXO er $ 619.96K USD . Vil NEXO gå høyere i år? NEXO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NEXO prisprognosen for en mer grundig analyse.

Nexo (NEXO) Viktige bransjeoppdateringer

