Nigella Diamond Club (NDC) Informasjon Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals. Offisiell nettside: https://ndc.nigella.io Teknisk dokument: https://ndc.nigella.io/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.nigella.io/token/0x18D9d3D909820C3967474a484076a60A40fa48a4 Kjøp NDC nå!

Nigella Diamond Club (NDC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nigella Diamond Club (NDC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 67.17K Total forsyning: $ 88.00M Sirkulerende forsyning: $ 7.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 803.44K All-time high: $ 1.746 All-Time Low: $ 0.00001097267523913 Nåværende pris: $ 0.00913

Nigella Diamond Club (NDC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nigella Diamond Club (NDC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NDC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NDC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NDCs tokenomics, kan du utforske NDC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NDC Interessert i å legge til Nigella Diamond Club (NDC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NDC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NDC på MEXC nå!

Nigella Diamond Club (NDC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NDC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NDC nå!

NDC prisforutsigelse Vil du vite hvor NDC kan være på vei? Vår NDC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NDC tokenets prisforutsigelse nå!

