Dagens Nigella Diamond Club livepris er 0.00942 USD. Spor prisoppdateringer for NDC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NDC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Nigella Diamond Club Logo

Nigella Diamond Club Pris(NDC)

1 NDC til USD livepris:

$0.00943
$0.00943$0.00943
-0.31%1D
USD
Nigella Diamond Club (NDC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:25:49 (UTC+8)

Nigella Diamond Club (NDC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00865
$ 0.00865$ 0.00865
24 timer lav
$ 0.01006
$ 0.01006$ 0.01006
24 timer høy

$ 0.00865
$ 0.00865$ 0.00865

$ 0.01006
$ 0.01006$ 0.01006

$ 1.6974301396700509
$ 1.6974301396700509$ 1.6974301396700509

$ 0.00001097267523913
$ 0.00001097267523913$ 0.00001097267523913

+5.84%

-0.31%

+5.01%

+5.01%

Nigella Diamond Club (NDC) sanntidsprisen er $ 0.00942. I løpet av de siste 24 timene har NDC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00865 og et toppnivå på $ 0.01006, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NDC er $ 1.6974301396700509, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001097267523913.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NDC endret seg med +5.84% i løpet av den siste timen, -0.31% over 24 timer og +5.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nigella Diamond Club (NDC) Markedsinformasjon

No.3158

$ 69.30K
$ 69.30K$ 69.30K

$ 64.62K
$ 64.62K$ 64.62K

$ 828.96K
$ 828.96K$ 828.96K

7.36M
7.36M 7.36M

88,000,000
88,000,000 88,000,000

88,000,000
88,000,000 88,000,000

8.36%

NIGELLA

Nåværende markedsverdi på Nigella Diamond Club er $ 69.30K, med et 24-timers handelsvolum på $ 64.62K. Den sirkulerende forsyningen på NDC er 7.36M, med en total tilgang på 88000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 828.96K.

Nigella Diamond Club (NDC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Nigella Diamond Club for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000293-0.31%
30 dager$ +0.00481+104.33%
60 dager$ -0.00089-8.64%
90 dager$ -0.02186-69.89%
Nigella Diamond Club Prisendring i dag

I dag registrerte NDC en endring på $ -0.0000293 (-0.31%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Nigella Diamond Club 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00481 (+104.33%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Nigella Diamond Club 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NDC en endring på $ -0.00089 (-8.64%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Nigella Diamond Club 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.02186-69.89% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Nigella Diamond Club (NDC)?

Sjekk ut Nigella Diamond Club Prishistorikk-siden nå.

Hva er Nigella Diamond Club (NDC)

Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

Nigella Diamond Club er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Nigella Diamond Club investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NDC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Nigella Diamond Club på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Nigella Diamond Club kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Nigella Diamond Club Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nigella Diamond Club (NDC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nigella Diamond Club (NDC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nigella Diamond Club.

Sjekk Nigella Diamond Clubprisprognosen nå!

Nigella Diamond Club (NDC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nigella Diamond Club (NDC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NDC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Nigella Diamond Club (NDC)

Leter du etter hvordan du kjøperNigella Diamond Club? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Nigella Diamond Club på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NDC til lokale valutaer

1 Nigella Diamond Club(NDC) til VND
247.8873
1 Nigella Diamond Club(NDC) til AUD
A$0.0142242
1 Nigella Diamond Club(NDC) til GBP
0.0069708
1 Nigella Diamond Club(NDC) til EUR
0.008007
1 Nigella Diamond Club(NDC) til USD
$0.00942
1 Nigella Diamond Club(NDC) til MYR
RM0.039564
1 Nigella Diamond Club(NDC) til TRY
0.3897996
1 Nigella Diamond Club(NDC) til JPY
¥1.38474
1 Nigella Diamond Club(NDC) til ARS
ARS$13.8937464
1 Nigella Diamond Club(NDC) til RUB
0.78657
1 Nigella Diamond Club(NDC) til INR
0.8297136
1 Nigella Diamond Club(NDC) til IDR
Rp156.9999372
1 Nigella Diamond Club(NDC) til KRW
13.1563488
1 Nigella Diamond Club(NDC) til PHP
0.5368458
1 Nigella Diamond Club(NDC) til EGP
￡E.0.4536672
1 Nigella Diamond Club(NDC) til BRL
R$0.0501144
1 Nigella Diamond Club(NDC) til CAD
C$0.0129054
1 Nigella Diamond Club(NDC) til BDT
1.1467908
1 Nigella Diamond Club(NDC) til NGN
14.0806392
1 Nigella Diamond Club(NDC) til COP
$36.796875
1 Nigella Diamond Club(NDC) til ZAR
R.0.1632486
1 Nigella Diamond Club(NDC) til UAH
0.3892344
1 Nigella Diamond Club(NDC) til TZS
T.Sh.23.3167608
1 Nigella Diamond Club(NDC) til VES
Bs1.53546
1 Nigella Diamond Club(NDC) til CLP
$8.9961
1 Nigella Diamond Club(NDC) til PKR
Rs2.6737728
1 Nigella Diamond Club(NDC) til KZT
5.1000822
1 Nigella Diamond Club(NDC) til THB
฿0.299556
1 Nigella Diamond Club(NDC) til TWD
NT$0.2847666
1 Nigella Diamond Club(NDC) til AED
د.إ0.0345714
1 Nigella Diamond Club(NDC) til CHF
Fr0.0074418
1 Nigella Diamond Club(NDC) til HKD
HK$0.0731934
1 Nigella Diamond Club(NDC) til AMD
֏3.605034
1 Nigella Diamond Club(NDC) til MAD
.د.م0.0849684
1 Nigella Diamond Club(NDC) til MXN
$0.1732338
1 Nigella Diamond Club(NDC) til SAR
ريال0.035325
1 Nigella Diamond Club(NDC) til ETB
Br1.3524294
1 Nigella Diamond Club(NDC) til KES
KSh1.2168756
1 Nigella Diamond Club(NDC) til JOD
د.أ0.00667878
1 Nigella Diamond Club(NDC) til PLN
0.0341004
1 Nigella Diamond Club(NDC) til RON
лв0.0406944
1 Nigella Diamond Club(NDC) til SEK
kr0.0886422
1 Nigella Diamond Club(NDC) til BGN
лв0.0156372
1 Nigella Diamond Club(NDC) til HUF
Ft3.1295124
1 Nigella Diamond Club(NDC) til CZK
0.1948056
1 Nigella Diamond Club(NDC) til KWD
د.ك0.0028731
1 Nigella Diamond Club(NDC) til ILS
0.0313686
1 Nigella Diamond Club(NDC) til BOB
Bs0.0650922
1 Nigella Diamond Club(NDC) til AZN
0.016014
1 Nigella Diamond Club(NDC) til TJS
SM0.0881712
1 Nigella Diamond Club(NDC) til GEL
0.025434
1 Nigella Diamond Club(NDC) til AOA
Kz8.5869894
1 Nigella Diamond Club(NDC) til BHD
.د.ب0.00355134
1 Nigella Diamond Club(NDC) til BMD
$0.00942
1 Nigella Diamond Club(NDC) til DKK
kr0.059817
1 Nigella Diamond Club(NDC) til HNL
L0.2468982
1 Nigella Diamond Club(NDC) til MUR
0.4271028
1 Nigella Diamond Club(NDC) til NAD
$0.163437
1 Nigella Diamond Club(NDC) til NOK
kr0.0936348
1 Nigella Diamond Club(NDC) til NZD
$0.016014
1 Nigella Diamond Club(NDC) til PAB
B/.0.00942
1 Nigella Diamond Club(NDC) til PGK
K0.0393756
1 Nigella Diamond Club(NDC) til QAR
ر.ق0.0341946
1 Nigella Diamond Club(NDC) til RSD
дин.0.9394566
1 Nigella Diamond Club(NDC) til UZS
soʻm116.2962114
1 Nigella Diamond Club(NDC) til ALL
L0.7767732
1 Nigella Diamond Club(NDC) til ANG
ƒ0.0168618
1 Nigella Diamond Club(NDC) til AWG
ƒ0.016956
1 Nigella Diamond Club(NDC) til BBD
$0.01884
1 Nigella Diamond Club(NDC) til BAM
KM0.0156372
1 Nigella Diamond Club(NDC) til BIF
Fr28.1187
1 Nigella Diamond Club(NDC) til BND
$0.0120576
1 Nigella Diamond Club(NDC) til BSD
$0.00942
1 Nigella Diamond Club(NDC) til JMD
$1.5110622
1 Nigella Diamond Club(NDC) til KHR
37.8312852
1 Nigella Diamond Club(NDC) til KMF
Fr3.93756
1 Nigella Diamond Club(NDC) til LAK
204.7826046
1 Nigella Diamond Club(NDC) til LKR
Rs2.8493616
1 Nigella Diamond Club(NDC) til MDL
L0.15543
1 Nigella Diamond Club(NDC) til MGA
Ar41.6813334
1 Nigella Diamond Club(NDC) til MOP
P0.0754542
1 Nigella Diamond Club(NDC) til MVR
0.144126
1 Nigella Diamond Club(NDC) til MWK
MK16.3541562
1 Nigella Diamond Club(NDC) til MZN
MT0.601938
1 Nigella Diamond Club(NDC) til NPR
Rs1.3274664
1 Nigella Diamond Club(NDC) til PYG
67.27764
1 Nigella Diamond Club(NDC) til RWF
Fr13.64958
1 Nigella Diamond Club(NDC) til SBD
$0.077244
1 Nigella Diamond Club(NDC) til SCR
0.1349886
1 Nigella Diamond Club(NDC) til SRD
$0.3588078
1 Nigella Diamond Club(NDC) til SVC
$0.082425
1 Nigella Diamond Club(NDC) til SZL
L0.163437
1 Nigella Diamond Club(NDC) til TMT
m0.03297
1 Nigella Diamond Club(NDC) til TND
د.ت0.0274122
1 Nigella Diamond Club(NDC) til TTD
$0.0637734
1 Nigella Diamond Club(NDC) til UGX
Sh33.04536
1 Nigella Diamond Club(NDC) til XAF
Fr5.25636
1 Nigella Diamond Club(NDC) til XCD
$0.025434
1 Nigella Diamond Club(NDC) til XOF
Fr5.25636
1 Nigella Diamond Club(NDC) til XPF
Fr0.95142
1 Nigella Diamond Club(NDC) til BWP
P0.1254744
1 Nigella Diamond Club(NDC) til BZD
$0.0189342
1 Nigella Diamond Club(NDC) til CVE
$0.8834076
1 Nigella Diamond Club(NDC) til DJF
Fr1.66734
1 Nigella Diamond Club(NDC) til DOP
$0.5842284
1 Nigella Diamond Club(NDC) til DZD
د.ج1.2204552
1 Nigella Diamond Club(NDC) til FJD
$0.021195
1 Nigella Diamond Club(NDC) til GNF
Fr81.9069
1 Nigella Diamond Club(NDC) til GTQ
Q0.0721572
1 Nigella Diamond Club(NDC) til GYD
$1.9715118
1 Nigella Diamond Club(NDC) til ISK
kr1.13982

Folk spør også: Andre spørsmål om Nigella Diamond Club

Hvor mye er Nigella Diamond Club (NDC) verdt i dag?
Live NDC prisen i USD er 0.00942 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NDC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NDC til USD er $ 0.00942. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nigella Diamond Club?
Markedsverdien for NDC er $ 69.30K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NDC?
Den sirkulerende forsyningen av NDC er 7.36M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNDC ?
NDC oppnådde en ATH-pris på 1.6974301396700509 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NDC?
NDC så en ATL-pris på 0.00001097267523913 USD.
Hva er handelsvolumet til NDC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NDC er $ 64.62K USD.
Vil NDC gå høyere i år?
NDC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NDC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:25:49 (UTC+8)

Nigella Diamond Club (NDC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

