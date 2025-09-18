Hva er NAM (NAM)

Namada is the Composable Privacy Layer of the Multichain. It is a proof-of-stake layer-1 blockchain that protects users’ personal data by providing a shielded asset hub and enabling shielded cross-chain transactions. Namada is capable of supporting any asset and can be used to retrofit data protection to existing chains, dapps, tokens, and NFTs. Primarily built in Rust, Namada uses CometBFT consensus and the IBC (Inter-Blockchain Communication) protocol for multichain interoperability, but can be upgraded to support additional ecosystems beyond IBC. By leveraging advanced cryptographic standards like zk-SNARKs and its potential for interoperability, Namada positions itself as a useful cryptographic primitive for users to protect their on-chain data while interoperating with a wide variety of other blockchains and protocols.

Hvor mye er NAM (NAM) verdt i dag? Live NAM prisen i USD er 0.009679 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NAM-til-USD-pris? $ 0.009679 . Hva er markedsverdien for NAM? Markedsverdien for NAM er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NAM? Den sirkulerende forsyningen av NAM er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNAM ? NAM oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NAM? NAM så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til NAM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NAM er $ 54.43K USD .

NAM (NAM) Viktige bransjeoppdateringer

