Dagens Node AI livepris er 0.281435 USD. Spor prisoppdateringer for NAIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NAIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Node AI Pris(NAIT)

$0.28182
+0.76%1D
USD
Node AI (NAIT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:53:30 (UTC+8)

Node AI (NAIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.278028
24 timer lav
$ 0.282241
24 timer høy

$ 0.278028
$ 0.282241
$ 0.36259380915534123
$ 0.04887070161679073
+0.78%

+0.76%

-0.11%

-0.11%

Node AI (NAIT) sanntidsprisen er $ 0.281435. I løpet av de siste 24 timene har NAIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.278028 og et toppnivå på $ 0.282241, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NAIT er $ 0.36259380915534123, mens den rekordlave prisen er $ 0.04887070161679073.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NAIT endret seg med +0.78% i løpet av den siste timen, +0.76% over 24 timer og -0.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Node AI (NAIT) Markedsinformasjon

No.9099

$ 0.00
$ 80.57K
$ 281.44M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på Node AI er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 80.57K. Den sirkulerende forsyningen på NAIT er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 281.44M.

Node AI (NAIT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Node AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00212568+0.76%
30 dager$ +0.122706+77.30%
60 dager$ +0.226955+416.58%
90 dager$ +0.130007+85.85%
Node AI Prisendring i dag

I dag registrerte NAIT en endring på $ +0.00212568 (+0.76%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Node AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.122706 (+77.30%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Node AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NAIT en endring på $ +0.226955 (+416.58%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Node AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.130007+85.85% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Node AI (NAIT)?

Sjekk ut Node AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Node AI (NAIT)

A Peer-to-Peer Intelligence Market.

Node AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Node AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NAIT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Node AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Node AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Node AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Node AI (NAIT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Node AI (NAIT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Node AI.

Sjekk Node AIprisprognosen nå!

Node AI (NAIT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Node AI (NAIT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NAIT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Node AI (NAIT)

Leter du etter hvordan du kjøperNode AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Node AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NAIT til lokale valutaer

1 Node AI(NAIT) til VND
7,405.962025
1 Node AI(NAIT) til AUD
A$0.42496685
1 Node AI(NAIT) til GBP
0.2082619
1 Node AI(NAIT) til EUR
0.23921975
1 Node AI(NAIT) til USD
$0.281435
1 Node AI(NAIT) til MYR
RM1.182027
1 Node AI(NAIT) til TRY
11.6457803
1 Node AI(NAIT) til JPY
¥41.370945
1 Node AI(NAIT) til ARS
ARS$415.0941102
1 Node AI(NAIT) til RUB
23.4998225
1 Node AI(NAIT) til INR
24.79160915
1 Node AI(NAIT) til IDR
Rp4,690.5814571
1 Node AI(NAIT) til KRW
393.0633784
1 Node AI(NAIT) til PHP
16.0530524
1 Node AI(NAIT) til EGP
￡E.13.5539096
1 Node AI(NAIT) til BRL
R$1.4972342
1 Node AI(NAIT) til CAD
C$0.38556595
1 Node AI(NAIT) til BDT
34.2618969
1 Node AI(NAIT) til NGN
420.6777806
1 Node AI(NAIT) til COP
$1,095.07765675
1 Node AI(NAIT) til ZAR
R.4.8744542
1 Node AI(NAIT) til UAH
11.6288942
1 Node AI(NAIT) til TZS
T.Sh.696.6191694
1 Node AI(NAIT) til VES
Bs45.873905
1 Node AI(NAIT) til CLP
$268.770425
1 Node AI(NAIT) til PKR
Rs79.8825104
1 Node AI(NAIT) til KZT
152.37172335
1 Node AI(NAIT) til THB
฿8.95244735
1 Node AI(NAIT) til TWD
NT$8.5049657
1 Node AI(NAIT) til AED
د.إ1.03286645
1 Node AI(NAIT) til CHF
Fr0.22233365
1 Node AI(NAIT) til HKD
HK$2.18674995
1 Node AI(NAIT) til AMD
֏107.7051745
1 Node AI(NAIT) til MAD
.د.م2.5385437
1 Node AI(NAIT) til MXN
$5.1727753
1 Node AI(NAIT) til SAR
ريال1.05538125
1 Node AI(NAIT) til ETB
Br40.40562295
1 Node AI(NAIT) til KES
KSh36.3557733
1 Node AI(NAIT) til JOD
د.أ0.199537415
1 Node AI(NAIT) til PLN
1.0187947
1 Node AI(NAIT) til RON
лв1.21298485
1 Node AI(NAIT) til SEK
kr2.645489
1 Node AI(NAIT) til BGN
лв0.4671821
1 Node AI(NAIT) til HUF
Ft93.4983357
1 Node AI(NAIT) til CZK
5.8144471
1 Node AI(NAIT) til KWD
د.ك0.085837675
1 Node AI(NAIT) til ILS
0.93717855
1 Node AI(NAIT) til BOB
Bs1.94471585
1 Node AI(NAIT) til AZN
0.4784395
1 Node AI(NAIT) til TJS
SM2.6342316
1 Node AI(NAIT) til GEL
0.7598745
1 Node AI(NAIT) til AOA
Kz256.54770295
1 Node AI(NAIT) til BHD
.د.ب0.106100995
1 Node AI(NAIT) til BMD
$0.281435
1 Node AI(NAIT) til DKK
kr1.78711225
1 Node AI(NAIT) til HNL
L7.37641135
1 Node AI(NAIT) til MUR
12.7602629
1 Node AI(NAIT) til NAD
$4.88289725
1 Node AI(NAIT) til NOK
kr2.7974639
1 Node AI(NAIT) til NZD
$0.4784395
1 Node AI(NAIT) til PAB
B/.0.281435
1 Node AI(NAIT) til PGK
K1.1763983
1 Node AI(NAIT) til QAR
ر.ق1.02160905
1 Node AI(NAIT) til RSD
дин.28.05625515
1 Node AI(NAIT) til UZS
soʻm3,474.50363645
1 Node AI(NAIT) til ALL
L23.2071301
1 Node AI(NAIT) til ANG
ƒ0.50376865
1 Node AI(NAIT) til AWG
ƒ0.506583
1 Node AI(NAIT) til BBD
$0.56287
1 Node AI(NAIT) til BAM
KM0.4671821
1 Node AI(NAIT) til BIF
Fr840.083475
1 Node AI(NAIT) til BND
$0.3602368
1 Node AI(NAIT) til BSD
$0.281435
1 Node AI(NAIT) til JMD
$45.14498835
1 Node AI(NAIT) til KHR
1,130.2598461
1 Node AI(NAIT) til KMF
Fr117.63983
1 Node AI(NAIT) til LAK
6,118.15205155
1 Node AI(NAIT) til LKR
Rs85.1284588
1 Node AI(NAIT) til MDL
L4.6436775
1 Node AI(NAIT) til MGA
Ar1,245.28514495
1 Node AI(NAIT) til MOP
P2.25429435
1 Node AI(NAIT) til MVR
4.3059555
1 Node AI(NAIT) til MWK
MK488.60211785
1 Node AI(NAIT) til MZN
MT17.9836965
1 Node AI(NAIT) til NPR
Rs39.6598202
1 Node AI(NAIT) til PYG
2,010.00877
1 Node AI(NAIT) til RWF
Fr407.799315
1 Node AI(NAIT) til SBD
$2.307767
1 Node AI(NAIT) til SCR
4.03296355
1 Node AI(NAIT) til SRD
$10.71985915
1 Node AI(NAIT) til SVC
$2.46255625
1 Node AI(NAIT) til SZL
L4.88289725
1 Node AI(NAIT) til TMT
m0.9850225
1 Node AI(NAIT) til TND
د.ت0.81897585
1 Node AI(NAIT) til TTD
$1.90531495
1 Node AI(NAIT) til UGX
Sh987.27398
1 Node AI(NAIT) til XAF
Fr157.04073
1 Node AI(NAIT) til XCD
$0.7598745
1 Node AI(NAIT) til XOF
Fr157.04073
1 Node AI(NAIT) til XPF
Fr28.424935
1 Node AI(NAIT) til BWP
P3.7487142
1 Node AI(NAIT) til BZD
$0.56568435
1 Node AI(NAIT) til CVE
$26.3929743
1 Node AI(NAIT) til DJF
Fr49.813995
1 Node AI(NAIT) til DOP
$17.4545987
1 Node AI(NAIT) til DZD
د.ج36.45990425
1 Node AI(NAIT) til FJD
$0.63322875
1 Node AI(NAIT) til GNF
Fr2,447.077325
1 Node AI(NAIT) til GTQ
Q2.1557921
1 Node AI(NAIT) til GYD
$58.90153115
1 Node AI(NAIT) til ISK
kr34.053635

Node AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Node AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Node AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Node AI

Hvor mye er Node AI (NAIT) verdt i dag?
Live NAIT prisen i USD er 0.281435 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NAIT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NAIT til USD er $ 0.281435. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Node AI?
Markedsverdien for NAIT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NAIT?
Den sirkulerende forsyningen av NAIT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNAIT ?
NAIT oppnådde en ATH-pris på 0.36259380915534123 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NAIT?
NAIT så en ATL-pris på 0.04887070161679073 USD.
Hva er handelsvolumet til NAIT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NAIT er $ 80.57K USD.
Vil NAIT gå høyere i år?
NAIT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NAIT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:53:30 (UTC+8)

Node AI (NAIT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

