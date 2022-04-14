Node AI (NAIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Node AI (NAIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Node AI (NAIT) Informasjon A Peer-to-Peer Intelligence Market. Offisiell nettside: https://www.nodeai.work/ Teknisk dokument: https://www.nodeai.work/whitepaper Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x1510ae95447ccbc66bc2eadaa298a17427814ef2 Kjøp NAIT nå!

Node AI (NAIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Node AI (NAIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 284.08M $ 284.08M $ 284.08M All-time high: $ 0.499884 $ 0.499884 $ 0.499884 All-Time Low: $ 0.04887070161679073 $ 0.04887070161679073 $ 0.04887070161679073 Nåværende pris: $ 0.284082 $ 0.284082 $ 0.284082 Lær mer om Node AI (NAIT) pris

Node AI (NAIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Node AI (NAIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NAIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NAIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NAITs tokenomics, kan du utforske NAIT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NAIT Interessert i å legge til Node AI (NAIT) i porteføljen din?

Node AI (NAIT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NAIT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NAIT nå!

NAIT prisforutsigelse Vil du vite hvor NAIT kan være på vei? Vår NAIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NAIT tokenets prisforutsigelse nå!

