Hva er Nabox (NABOX)

Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.

Nabox (NABOX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nabox (NABOX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NABOX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nabox Hvor mye er Nabox (NABOX) verdt i dag? Live NABOX prisen i USD er 0.000003089 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NABOX-til-USD-pris? $ 0.000003089 . Sjekk ut Den nåværende prisen på NABOX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Nabox? Markedsverdien for NABOX er $ 644.41K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NABOX? Den sirkulerende forsyningen av NABOX er 208.61B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNABOX ? NABOX oppnådde en ATH-pris på 0.000375839325844436 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NABOX? NABOX så en ATL-pris på 0.000001572508954823 USD . Hva er handelsvolumet til NABOX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NABOX er $ 56.76K USD . Vil NABOX gå høyere i år? NABOX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NABOX prisprognosen for en mer grundig analyse.

