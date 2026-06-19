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Sanntidspris for Myria er i dag 0.00003191 NOK.MYRIA markedsverdien er 1,545,831.84366467 NOK. Spor sanntids MYRIA til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for Myria er i dag 0.00003191 NOK.MYRIA markedsverdien er 1,545,831.84366467 NOK. Spor sanntids MYRIA til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

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Myria Pris(MYRIA)

1 MYRIA til NOK livepris:

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NOK
Myria (MYRIA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-19 08:42:46 (UTC+8)

Myria pris i dag

Sanntids Myria (MYRIA) pris i dag er kr 0.00003191, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende MYRIA til NOK konverteringssats er kr 0.00003191 per MYRIA.

Myria rangerer for tiden som #1705 etter markedsverdi på kr 1.55M, med en sirkulerende forsyning på 48.44B MYRIA. I løpet av de siste 24 timene MYRIA har den blitt handlet mellom kr 0.00003129(laveste) og kr 0.0000374 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 0.1797958950842001682, mens tidenes laveste notering var kr 0.000268377205016961.

Kortsiktig har MYRIA beveget seg -0.29% i løpet av den siste timen og +10.41% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 55.88K.

Myria (MYRIA) Markedsinformasjon

No.1705

kr 1.55M
kr 1.55Mkr 1.55M

kr 55.88K
kr 55.88Kkr 55.88K

kr 1.60M
kr 1.60Mkr 1.60M

48.44B
48.44B 48.44B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

96.88%

ETH

Nåværende markedsverdi på Myria er kr 1.55M, med et 24-timers handelsvolum på kr 55.88K. Den sirkulerende forsyningen på MYRIA er 48.44B, med en total tilgang på 50000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 1.60M.

Myria prishistorikk NOK

24-timers prisendringsintervall:
kr 0.00003129
kr 0.00003129kr 0.00003129
24 timer lav
kr 0.0000374
kr 0.0000374kr 0.0000374
24 timer høy

kr 0.00003129
kr 0.00003129kr 0.00003129

kr 0.0000374
kr 0.0000374kr 0.0000374

kr 0.1797958950842001682
kr 0.1797958950842001682kr 0.1797958950842001682

kr 0.000268377205016961
kr 0.000268377205016961kr 0.000268377205016961

-0.29%

--

+10.41%

+10.41%

Myria (MYRIA) Prishistorikk NOK

Spor prisendringene Myria for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (NOK)Endring (%)
I dag----
30 dagerkr -0.00000809-20.23%
60 dagerkr -0.00000338-9.58%
90 dagerkr -0.00001297-28.90%
Myria Prisendring i dag

I dag registrerte MYRIA en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Myria 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr -0.00000809 (-20.23%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Myria 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MYRIA en endring på kr -0.00000338 (-9.58%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Myria 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr -0.00001297-28.90% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

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Prisforutsigelse for Myria

Myria (MYRIA) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MYRIA for 2030 kr -- med en 0.00% vekstrate.
Myria (MYRIA) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på Myria potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris Myria som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for MYRIA prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på Myria Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere Myria i Norge

Klar til å komme i gang med Myria? Kjøp av MYRIA er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Myria. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Myria (MYRIA) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil Myria umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe Myria (MYRIA) Guide

Hva kan du gjøre med Myria

Å eie Myria lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

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Å kjøpe Myria (MYRIA) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

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Hva er Myria (MYRIA)

Myria is a Layer2 blockchain scaling solution for Ethereum utilizing ZK rollup technology, offering its users instantaneous transactions, high throughput of up to 9,000+ tps, zero gas fees, and free NFT minting.

Myria Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Myria, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Myria nettside
Blokker Explorer

Kategori :

Ethereum EcosystemGaming (GameFi)Gaming Blockchains

Folk spør også: Andre spørsmål om Myria

Siden sist oppdatert: 2026-06-19 08:42:46 (UTC+8)

Myria (MYRIA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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Handle Myria (MYRIA) markeder på MEXC

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Par
Pris
24h endring
24h volum
MYRIA/USDT
kr0.0003105112
kr0.0003105112kr0.0003105112
0.00%
0.00% (USDT)

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1 MYRIA = 0.0003108034 NOK