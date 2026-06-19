Myria pris i dag

Sanntids Myria (MYRIA) pris i dag er kr 0.00003191, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende MYRIA til NOK konverteringssats er kr 0.00003191 per MYRIA.

Myria rangerer for tiden som #1705 etter markedsverdi på kr 1.55M, med en sirkulerende forsyning på 48.44B MYRIA. I løpet av de siste 24 timene MYRIA har den blitt handlet mellom kr 0.00003129(laveste) og kr 0.0000374 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 0.1797958950842001682, mens tidenes laveste notering var kr 0.000268377205016961.

Kortsiktig har MYRIA beveget seg -0.29% i løpet av den siste timen og +10.41% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 55.88K.

Myria (MYRIA) Markedsinformasjon

Rangering No.1705 Markedsverdi kr 1.55Mkr 1.55M kr 1.55M Volum (24 timer) kr 55.88Kkr 55.88K kr 55.88K Fullt utvannet markedsverdi kr 1.60Mkr 1.60M kr 1.60M Opplagsforsyning 48.44B 48.44B 48.44B Maksimal forsyning 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Total forsyning 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Opplagsforsyning 96.88% Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Myria er kr 1.55M, med et 24-timers handelsvolum på kr 55.88K. Den sirkulerende forsyningen på MYRIA er 48.44B, med en total tilgang på 50000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 1.60M.