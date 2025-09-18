Hva er MACHINA (MXNA)

Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments. The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios.

Folk spør også: Andre spørsmål om MACHINA Hvor mye er MACHINA (MXNA) verdt i dag? Live MXNA prisen i USD er 0.005756 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MXNA-til-USD-pris? $ 0.005756 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MXNA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for MACHINA? Markedsverdien for MXNA er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MXNA? Den sirkulerende forsyningen av MXNA er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMXNA ? MXNA oppnådde en ATH-pris på 0.03216630953794221 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MXNA? MXNA så en ATL-pris på 0.002128887593718385 USD . Hva er handelsvolumet til MXNA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MXNA er $ 101.62K USD . Vil MXNA gå høyere i år? MXNA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MXNA prisprognosen for en mer grundig analyse.

