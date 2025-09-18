MACHINA Pris(MXNA)
MACHINA (MXNA) sanntidsprisen er $ 0.005756. I løpet av de siste 24 timene har MXNA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.003939 og et toppnivå på $ 0.006, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MXNA er $ 0.03216630953794221, mens den rekordlave prisen er $ 0.002128887593718385.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MXNA endret seg med +8.01% i løpet av den siste timen, +7.32% over 24 timer og +86.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på MACHINA er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 101.62K. Den sirkulerende forsyningen på MXNA er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.76M.
Spor prisendringene MACHINA for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ +0.0003926
|+7.32%
|30 dager
|$ +0.003251
|+129.78%
|60 dager
|$ +0.002136
|+59.00%
|90 dager
|$ +0.002585
|+81.52%
I dag registrerte MXNA en endring på $ +0.0003926 (+7.32%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.
I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.003251 (+129.78%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.
Ved å utvide visningen til 60 dager, så MXNA en endring på $ +0.002136 (+59.00%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.
Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.002585+81.52% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.
Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments. The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios.
MACHINA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MACHINA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.
I tillegg kan du:
- Sjekk MXNA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om MACHINA på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.
Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MACHINA kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.
For en mer dyptgående forståelse av MACHINA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
|09-16 14:49:00
|Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.
