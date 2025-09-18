Dagens MACHINA livepris er 0.005756 USD. Spor prisoppdateringer for MXNA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MXNA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MACHINA livepris er 0.005756 USD. Spor prisoppdateringer for MXNA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MXNA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

MACHINA Pris(MXNA)

1 MXNA til USD livepris:

$0.005756
$0.005756
+7.32%1D
MACHINA (MXNA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:37:45 (UTC+8)

MACHINA (MXNA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.003939
$ 0.003939
24 timer lav
$ 0.006
$ 0.006
24 timer høy

$ 0.003939
$ 0.003939

$ 0.006
$ 0.006

$ 0.03216630953794221
$ 0.03216630953794221

$ 0.002128887593718385
$ 0.002128887593718385

+8.01%

+7.32%

+86.21%

+86.21%

MACHINA (MXNA) sanntidsprisen er $ 0.005756. I løpet av de siste 24 timene har MXNA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.003939 og et toppnivå på $ 0.006, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MXNA er $ 0.03216630953794221, mens den rekordlave prisen er $ 0.002128887593718385.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MXNA endret seg med +8.01% i løpet av den siste timen, +7.32% over 24 timer og +86.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MACHINA (MXNA) Markedsinformasjon

No.4050

$ 0.00
$ 0.00

$ 101.62K
$ 101.62K

$ 5.76M
$ 5.76M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

Nåværende markedsverdi på MACHINA er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 101.62K. Den sirkulerende forsyningen på MXNA er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.76M.

MACHINA (MXNA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene MACHINA for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0003926+7.32%
30 dager$ +0.003251+129.78%
60 dager$ +0.002136+59.00%
90 dager$ +0.002585+81.52%
MACHINA Prisendring i dag

I dag registrerte MXNA en endring på $ +0.0003926 (+7.32%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

MACHINA 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.003251 (+129.78%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

MACHINA 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MXNA en endring på $ +0.002136 (+59.00%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

MACHINA 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.002585+81.52% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for MACHINA (MXNA)?

Sjekk ut MACHINA Prishistorikk-siden nå.

Hva er MACHINA (MXNA)

Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments. The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios.

MACHINA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MACHINA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

MACHINA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MACHINA (MXNA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MACHINA (MXNA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MACHINA.

Sjekk MACHINAprisprognosen nå!

MACHINA (MXNA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MACHINA (MXNA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MXNA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MACHINA (MXNA)

Leter du etter hvordan du kjøperMACHINA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MACHINA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MXNA til lokale valutaer

1 MACHINA(MXNA) til VND
151.46914
1 MACHINA(MXNA) til AUD
A$0.00869156
1 MACHINA(MXNA) til GBP
0.00425944
1 MACHINA(MXNA) til EUR
0.0048926
1 MACHINA(MXNA) til USD
$0.005756
1 MACHINA(MXNA) til MYR
RM0.0241752
1 MACHINA(MXNA) til TRY
0.23812572
1 MACHINA(MXNA) til JPY
¥0.846132
1 MACHINA(MXNA) til ARS
ARS$8.48963952
1 MACHINA(MXNA) til RUB
0.480626
1 MACHINA(MXNA) til INR
0.50704604
1 MACHINA(MXNA) til IDR
Rp95.93329496
1 MACHINA(MXNA) til KRW
8.0503416
1 MACHINA(MXNA) til PHP
0.32849492
1 MACHINA(MXNA) til EGP
￡E.0.27726652
1 MACHINA(MXNA) til BRL
R$0.03062192
1 MACHINA(MXNA) til CAD
C$0.00788572
1 MACHINA(MXNA) til BDT
0.70073544
1 MACHINA(MXNA) til NGN
8.60383856
1 MACHINA(MXNA) til COP
$22.484375
1 MACHINA(MXNA) til ZAR
R.0.09992416
1 MACHINA(MXNA) til UAH
0.23783792
1 MACHINA(MXNA) til TZS
T.Sh.14.24748144
1 MACHINA(MXNA) til VES
Bs0.938228
1 MACHINA(MXNA) til CLP
$5.49698
1 MACHINA(MXNA) til PKR
Rs1.63378304
1 MACHINA(MXNA) til KZT
3.11635596
1 MACHINA(MXNA) til THB
฿0.18327104
1 MACHINA(MXNA) til TWD
NT$0.17400388
1 MACHINA(MXNA) til AED
د.إ0.02112452
1 MACHINA(MXNA) til CHF
Fr0.00454724
1 MACHINA(MXNA) til HKD
HK$0.04472412
1 MACHINA(MXNA) til AMD
֏2.2028212
1 MACHINA(MXNA) til MAD
.د.م0.05191912
1 MACHINA(MXNA) til MXN
$0.10596796
1 MACHINA(MXNA) til SAR
ريال0.021585
1 MACHINA(MXNA) til ETB
Br0.82638892
1 MACHINA(MXNA) til KES
KSh0.74356008
1 MACHINA(MXNA) til JOD
د.أ0.004081004
1 MACHINA(MXNA) til PLN
0.02089428
1 MACHINA(MXNA) til RON
лв0.02486592
1 MACHINA(MXNA) til SEK
kr0.05416396
1 MACHINA(MXNA) til BGN
лв0.00955496
1 MACHINA(MXNA) til HUF
Ft1.91479096
1 MACHINA(MXNA) til CZK
0.11903408
1 MACHINA(MXNA) til KWD
د.ك0.00175558
1 MACHINA(MXNA) til ILS
0.01916748
1 MACHINA(MXNA) til BOB
Bs0.03977396
1 MACHINA(MXNA) til AZN
0.0097852
1 MACHINA(MXNA) til TJS
SM0.05387616
1 MACHINA(MXNA) til GEL
0.0155412
1 MACHINA(MXNA) til AOA
Kz5.24699692
1 MACHINA(MXNA) til BHD
.د.ب0.002170012
1 MACHINA(MXNA) til BMD
$0.005756
1 MACHINA(MXNA) til DKK
kr0.0365506
1 MACHINA(MXNA) til HNL
L0.15086476
1 MACHINA(MXNA) til MUR
0.26097704
1 MACHINA(MXNA) til NAD
$0.0998666
1 MACHINA(MXNA) til NOK
kr0.0572722
1 MACHINA(MXNA) til NZD
$0.0097852
1 MACHINA(MXNA) til PAB
B/.0.005756
1 MACHINA(MXNA) til PGK
K0.02406008
1 MACHINA(MXNA) til QAR
ر.ق0.02089428
1 MACHINA(MXNA) til RSD
дин.0.57433368
1 MACHINA(MXNA) til UZS
soʻm71.06167652
1 MACHINA(MXNA) til ALL
L0.47463976
1 MACHINA(MXNA) til ANG
ƒ0.01030324
1 MACHINA(MXNA) til AWG
ƒ0.0103608
1 MACHINA(MXNA) til BBD
$0.011512
1 MACHINA(MXNA) til BAM
KM0.00955496
1 MACHINA(MXNA) til BIF
Fr17.18166
1 MACHINA(MXNA) til BND
$0.00736768
1 MACHINA(MXNA) til BSD
$0.005756
1 MACHINA(MXNA) til JMD
$0.92331996
1 MACHINA(MXNA) til KHR
23.11644136
1 MACHINA(MXNA) til KMF
Fr2.406008
1 MACHINA(MXNA) til LAK
125.13043228
1 MACHINA(MXNA) til LKR
Rs1.74107488
1 MACHINA(MXNA) til MDL
L0.094974
1 MACHINA(MXNA) til MGA
Ar25.46897612
1 MACHINA(MXNA) til MOP
P0.04610556
1 MACHINA(MXNA) til MVR
0.0880668
1 MACHINA(MXNA) til MWK
MK9.99304916
1 MACHINA(MXNA) til MZN
MT0.3678084
1 MACHINA(MXNA) til NPR
Rs0.81113552
1 MACHINA(MXNA) til PYG
41.109352
1 MACHINA(MXNA) til RWF
Fr8.340444
1 MACHINA(MXNA) til SBD
$0.0471992
1 MACHINA(MXNA) til SCR
0.08760632
1 MACHINA(MXNA) til SRD
$0.21924604
1 MACHINA(MXNA) til SVC
$0.050365
1 MACHINA(MXNA) til SZL
L0.0998666
1 MACHINA(MXNA) til TMT
m0.020146
1 MACHINA(MXNA) til TND
د.ت0.01674996
1 MACHINA(MXNA) til TTD
$0.03896812
1 MACHINA(MXNA) til UGX
Sh20.192048
1 MACHINA(MXNA) til XAF
Fr3.211848
1 MACHINA(MXNA) til XCD
$0.0155412
1 MACHINA(MXNA) til XOF
Fr3.211848
1 MACHINA(MXNA) til XPF
Fr0.581356
1 MACHINA(MXNA) til BWP
P0.07666992
1 MACHINA(MXNA) til BZD
$0.01156956
1 MACHINA(MXNA) til CVE
$0.53979768
1 MACHINA(MXNA) til DJF
Fr1.024568
1 MACHINA(MXNA) til DOP
$0.35698712
1 MACHINA(MXNA) til DZD
د.ج0.7456898
1 MACHINA(MXNA) til FJD
$0.012951
1 MACHINA(MXNA) til GNF
Fr50.04842
1 MACHINA(MXNA) til GTQ
Q0.04409096
1 MACHINA(MXNA) til GYD
$1.20467324
1 MACHINA(MXNA) til ISK
kr0.696476

For en mer dyptgående forståelse av MACHINA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell MACHINA nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om MACHINA

Hvor mye er MACHINA (MXNA) verdt i dag?
Live MXNA prisen i USD er 0.005756 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MXNA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MXNA til USD er $ 0.005756. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MACHINA?
Markedsverdien for MXNA er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MXNA?
Den sirkulerende forsyningen av MXNA er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMXNA ?
MXNA oppnådde en ATH-pris på 0.03216630953794221 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MXNA?
MXNA så en ATL-pris på 0.002128887593718385 USD.
Hva er handelsvolumet til MXNA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MXNA er $ 101.62K USD.
Vil MXNA gå høyere i år?
MXNA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MXNA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:37:45 (UTC+8)

MACHINA (MXNA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
