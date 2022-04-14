MACHINA (MXNA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MACHINA (MXNA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MACHINA (MXNA) Informasjon Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments. The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios. Offisiell nettside: https://darkmachinegame.com Teknisk dokument: https://wp.meta-x.studio/dark-machine Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf734f84E000Cc8B17ABEF6761A30a2FCc105A73f Kjøp MXNA nå!

MACHINA (MXNA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MACHINA (MXNA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M All-time high: $ 0.35 $ 0.35 $ 0.35 All-Time Low: $ 0.002128887593718385 $ 0.002128887593718385 $ 0.002128887593718385 Nåværende pris: $ 0.005351 $ 0.005351 $ 0.005351 Lær mer om MACHINA (MXNA) pris

MACHINA (MXNA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MACHINA (MXNA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MXNA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MXNA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MXNAs tokenomics, kan du utforske MXNA tokenets livepris!

MACHINA (MXNA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MXNA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MXNA nå!

MXNA prisforutsigelse Vil du vite hvor MXNA kan være på vei? Vår MXNA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MXNA tokenets prisforutsigelse nå!

