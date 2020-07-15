Hva er Meter Governance (MTRG)

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

Meter Governance (MTRG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Meter Governance (MTRG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MTRG tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av Meter Governance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Meter Governance Hvor mye er Meter Governance (MTRG) verdt i dag? Live MTRG prisen i USD er 0.10005 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MTRG-til-USD-pris? $ 0.10005 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MTRG til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Meter Governance? Markedsverdien for MTRG er $ 3.23M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MTRG? Den sirkulerende forsyningen av MTRG er 32.28M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMTRG ? MTRG oppnådde en ATH-pris på 33.5469599 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MTRG? MTRG så en ATL-pris på 0.06497699475111687 USD . Hva er handelsvolumet til MTRG? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MTRG er $ 56.66K USD . Vil MTRG gå høyere i år? MTRG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MTRG prisprognosen for en mer grundig analyse.

Meter Governance (MTRG) Viktige bransjeoppdateringer

