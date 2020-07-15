Dagens Meter Governance livepris er 0.10005 USD. Spor prisoppdateringer for MTRG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MTRG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Meter Governance livepris er 0.10005 USD. Spor prisoppdateringer for MTRG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MTRG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Meter Governance Pris(MTRG)

1 MTRG til USD livepris:

+0.07%1D
USD
Meter Governance (MTRG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:10:58 (UTC+8)

Meter Governance (MTRG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.10%

+0.07%

-10.63%

-10.63%

Meter Governance (MTRG) sanntidsprisen er $ 0.10005. I løpet av de siste 24 timene har MTRG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.09978 og et toppnivå på $ 0.11, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MTRG er $ 33.5469599, mens den rekordlave prisen er $ 0.06497699475111687.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MTRG endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, +0.07% over 24 timer og -10.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Meter Governance (MTRG) Markedsinformasjon

No.1656

2020-07-15 00:00:00

MTRG

Nåværende markedsverdi på Meter Governance er $ 3.23M, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.66K. Den sirkulerende forsyningen på MTRG er 32.28M, med en total tilgang på 48890067. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.89M.

Meter Governance (MTRG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Meter Governance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00007+0.07%
30 dager$ -0.1604-61.59%
60 dager$ +0.00285+2.93%
90 dager$ -0.00176-1.73%
Meter Governance Prisendring i dag

I dag registrerte MTRG en endring på $ +0.00007 (+0.07%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Meter Governance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1604 (-61.59%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Meter Governance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MTRG en endring på $ +0.00285 (+2.93%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Meter Governance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00176-1.73% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Meter Governance (MTRG)?

Sjekk ut Meter Governance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Meter Governance (MTRG)

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

Meter Governance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Meter Governance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MTRG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Meter Governance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Meter Governance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Meter Governance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Meter Governance (MTRG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Meter Governance (MTRG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Meter Governance.

Sjekk Meter Governanceprisprognosen nå!

Meter Governance (MTRG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Meter Governance (MTRG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MTRG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Meter Governance (MTRG)

Leter du etter hvordan du kjøperMeter Governance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Meter Governance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MTRG til lokale valutaer

Meter Governance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Meter Governance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Meter Governance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Meter Governance

Hvor mye er Meter Governance (MTRG) verdt i dag?
Live MTRG prisen i USD er 0.10005 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MTRG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MTRG til USD er $ 0.10005. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Meter Governance?
Markedsverdien for MTRG er $ 3.23M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MTRG?
Den sirkulerende forsyningen av MTRG er 32.28M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMTRG ?
MTRG oppnådde en ATH-pris på 33.5469599 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MTRG?
MTRG så en ATL-pris på 0.06497699475111687 USD.
Hva er handelsvolumet til MTRG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MTRG er $ 56.66K USD.
Vil MTRG gå høyere i år?
MTRG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MTRG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:10:58 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

