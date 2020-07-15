Meter Governance (MTRG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Meter Governance (MTRG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Meter Governance (MTRG) Informasjon Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains Offisiell nettside: https://www.meter.io/ Teknisk dokument: https://docs.meter.io/#introduction Blokkutforsker: https://scan.meter.io/ Kjøp MTRG nå!

Meter Governance (MTRG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Meter Governance (MTRG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Total forsyning: $ 48.89M $ 48.89M $ 48.89M Sirkulerende forsyning: $ 32.28M $ 32.28M $ 32.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.76M $ 4.76M $ 4.76M All-time high: $ 13.289 $ 13.289 $ 13.289 All-Time Low: $ 0.06497699475111687 $ 0.06497699475111687 $ 0.06497699475111687 Nåværende pris: $ 0.09733 $ 0.09733 $ 0.09733 Lær mer om Meter Governance (MTRG) pris

Meter Governance (MTRG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Meter Governance (MTRG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MTRG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MTRG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MTRGs tokenomics, kan du utforske MTRG tokenets livepris!

