Meter Governance-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Meter Governance (MTRG) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Meter Governance potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.10023 i 2025. Meter Governance (MTRG) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Meter Governance potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.105241 i 2026. Meter Governance (MTRG) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MTRG for 2027 $ 0.110503 med en 10.25% vekstrate. Meter Governance (MTRG) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MTRG for 2028 $ 0.116028 med en 15.76% vekstrate. Meter Governance (MTRG) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MTRG for 2029 $ 0.121830 med en 21.55% vekstrate. Meter Governance (MTRG) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MTRG for 2030 $ 0.127921 med en 27.63% vekstrate. Meter Governance (MTRG) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Meter Governance potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.208370. Meter Governance (MTRG) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Meter Governance potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.339414.

2026 $ 0.105241 5.00%

2027 $ 0.110503 10.25%

2028 $ 0.116028 15.76%

2029 $ 0.121830 21.55%

2030 $ 0.127921 27.63%

2031 $ 0.134317 34.01%

2032 $ 0.141033 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.148085 47.75%

2034 $ 0.155489 55.13%

2035 $ 0.163264 62.89%

2036 $ 0.171427 71.03%

2037 $ 0.179998 79.59%

2038 $ 0.188998 88.56%

2039 $ 0.198448 97.99%

2040 $ 0.208370 107.89% Vis mer Kortsiktig Meter Governance-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.10023 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.100243 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.100326 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.100641 0.41% Meter Governance (MTRG) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MTRG September 21, 2025(I dag) er $0.10023 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Meter Governance (MTRG) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MTRG, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.100243 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Meter Governance (MTRG) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MTRG, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.100326 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Meter Governance (MTRG) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MTRG $0.100641 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Meter Governance prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.10023$ 0.10023 $ 0.10023 Prisendring (24 t) -0.59% Markedsverdi $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Opplagsforsyning 32.28M 32.28M 32.28M Volum (24 timer) $ 54.97K$ 54.97K $ 54.97K Volum (24 timer) -- Den siste MTRG-prisen er $ 0.10023. Den har en 24-timers endring på -0.59%, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.97K. Videre har MTRG en sirkulerende forsyning på 32.28M og total markedsverdi på $ 3.24M. Se MTRG livepris

Meter Governance Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Meter Governance direktepris, er gjeldende pris for Meter Governance 0.10023USD. Den sirkulerende forsyningen av Meter Governance(MTRG) er 0.00 MTRG , som gir den en markedsverdi på $3.24M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000429 $ 0.1009 $ 0.09556

7 dager -0.04% $ -0.004180 $ 0.11 $ 0.09081

30 dager -0.53% $ -0.11682 $ 0.22459 $ 0.09081 24-timers ytelse De siste 24 timene har Meter Governance vist en prisbevegelse på $-0.000429 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Meter Governance handlet på en topp på $0.11 og en bunn på $0.09081 . Det så en prisendring på -0.04% . Denne nylige trenden viser potensialet til MTRG for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Meter Governance opplevd en -0.53% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.11682 av dens verdi. Dette indikerer at MTRG kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Meter Governance prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full MTRG prishistorikk

Hvordan fungerer Meter Governance (MTRG) prisforutsigelsesmodul? Meter Governance-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MTRG basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Meter Governance det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MTRG, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Meter Governance. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MTRG. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MTRG for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Meter Governance.

Hvorfor er MTRG-prisforutsigelse viktig?

MTRG-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MTRG nå? I følge dine forutsigelser vil MTRG oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MTRG neste måned? I følge Meter Governance (MTRG)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MTRG-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MTRG koste i 2026? Prisen på 1 Meter Governance (MTRG) i dag er $0.10023 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MTRG øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MTRG i 2027? Meter Governance (MTRG) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MTRG innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MTRG i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Meter Governance (MTRG) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MTRG i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Meter Governance (MTRG) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MTRG koste i 2030? Prisen på 1 Meter Governance (MTRG) i dag er $0.10023 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MTRG øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MTRG i 2040? Meter Governance (MTRG) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MTRG innen 2040.