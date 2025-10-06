MicroStrategy pris i dag

Sanntids MicroStrategy (MSTRON) pris i dag er $ 171.95, med en 0.23% endring de siste 24 timene. Nåværende MSTRON til USD konverteringssats er $ 171.95 per MSTRON.

MicroStrategy rangerer for tiden som #2696 etter markedsverdi på $ 250.54K, med en sirkulerende forsyning på 1.46K MSTRON. I løpet av de siste 24 timene MSTRON har den blitt handlet mellom $ 170.57(laveste) og $ 172.82 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 363.23027862767054, mens tidenes laveste notering var $ 166.51985890837085.

Kortsiktig har MSTRON beveget seg -0.38% i løpet av den siste timen og -15.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 57.19K.

MicroStrategy (MSTRON) Markedsinformasjon

Rangering No.2696 Markedsverdi $ 250.54K Volum (24 timer) $ 57.19K Fullt utvannet markedsverdi $ 250.54K Opplagsforsyning 1.46K Total forsyning 1,457.07847792 Offentlig blokkjede ETH

