Moonriver (MOVR) Informasjon Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot. Offisiell nettside: https://moonbeam.network/networks/moonriver/ Teknisk dokument: https://docs.moonbeam.network/ Blokkutforsker: https://moonriver.moonscan.io/ Kjøp MOVR nå!

Moonriver (MOVR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Moonriver (MOVR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 57.38M $ 57.38M $ 57.38M Total forsyning: $ 12.11M $ 12.11M $ 12.11M Sirkulerende forsyning: $ 10.02M $ 10.02M $ 10.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 69.33M $ 69.33M $ 69.33M All-time high: $ 635 $ 635 $ 635 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 5.727 $ 5.727 $ 5.727 Lær mer om Moonriver (MOVR) pris

Moonriver (MOVR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Moonriver (MOVR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOVR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOVR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOVRs tokenomics, kan du utforske MOVR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MOVR Interessert i å legge til Moonriver (MOVR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MOVR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MOVR på MEXC nå!

Moonriver (MOVR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MOVR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MOVR nå!

MOVR prisforutsigelse Vil du vite hvor MOVR kan være på vei? Vår MOVR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MOVR tokenets prisforutsigelse nå!

