MOG Coin (MOG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MOG Coin (MOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MOG Coin (MOG) Informasjon MOG Coin is a meme coin. Offisiell nettside: https://www.mogcoin.xyz Blokkutforsker: https://solscan.io/token/26VfKb7jjtdEdvfovoBijScoZmJbWWasFZkgfUD5w7cy Kjøp MOG nå!

MOG Coin (MOG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MOG Coin (MOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 315.89M $ 315.89M $ 315.89M Total forsyning: $ 390.57T $ 390.57T $ 390.57T Sirkulerende forsyning: $ 390.57T $ 390.57T $ 390.57T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 340.25M $ 340.25M $ 340.25M All-time high: $ 0.0000040439 $ 0.0000040439 $ 0.0000040439 All-Time Low: $ 0.000000000016402187 $ 0.000000000016402187 $ 0.000000000016402187 Nåværende pris: $ 0.0000008088 $ 0.0000008088 $ 0.0000008088 Lær mer om MOG Coin (MOG) pris

MOG Coin (MOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MOG Coin (MOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOGs tokenomics, kan du utforske MOG tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MOG Interessert i å legge til MOG Coin (MOG) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MOG, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MOG på MEXC nå!

MOG Coin (MOG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MOG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MOG nå!

MOG prisforutsigelse Vil du vite hvor MOG kan være på vei? Vår MOG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MOG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!