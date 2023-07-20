MOG

MOG Coin is a meme coin.

NavnMOG

RangeringNo.179

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning390,567,526,433,216.7

Maksimal forsyning420,690,000,000,000

Total forsyning390,567,526,433,216.7

Opplagsforsyning0.9283%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.000004021585869638,2024-12-07

Laveste pris0.000000000016402187,2023-07-20

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonMOG Coin is a meme coin.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

