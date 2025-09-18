Dagens MOG Coin livepris er 0.0000008965 USD. Spor prisoppdateringer for MOG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MOG Coin livepris er 0.0000008965 USD. Spor prisoppdateringer for MOG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

MOG Coin Logo

MOG Coin Pris(MOG)

1 MOG til USD livepris:

$0.0000008962
-0.86%1D
USD
MOG Coin (MOG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:52:09 (UTC+8)

MOG Coin (MOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0000008918
24 timer lav
$ 0.0000010017
24 timer høy

$ 0.0000008918
$ 0.0000010017
$ 0.000004021585869638
$ 0.000000000016402187
-1.18%

-0.86%

-10.52%

-10.52%

MOG Coin (MOG) sanntidsprisen er $ 0.0000008965. I løpet av de siste 24 timene har MOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000008918 og et toppnivå på $ 0.0000010017, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOG er $ 0.000004021585869638, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000000016402187.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOG endret seg med -1.18% i løpet av den siste timen, -0.86% over 24 timer og -10.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MOG Coin (MOG) Markedsinformasjon

No.152

$ 350.14M
$ 717.59K
$ 377.15M
390.57T
420,690,000,000,000
390,567,526,433,216.7
92.83%

0.01%

ETH

Nåværende markedsverdi på MOG Coin er $ 350.14M, med et 24-timers handelsvolum på $ 717.59K. Den sirkulerende forsyningen på MOG er 390.57T, med en total tilgang på 390567526433216.7. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 377.15M.

MOG Coin (MOG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene MOG Coin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000000007774-0.86%
30 dager$ -0.0000001749-16.33%
60 dager$ -0.0000006546-42.21%
90 dager$ +0.0000001656+22.65%
MOG Coin Prisendring i dag

I dag registrerte MOG en endring på $ -0.000000007774 (-0.86%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

MOG Coin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000001749 (-16.33%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

MOG Coin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MOG en endring på $ -0.0000006546 (-42.21%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

MOG Coin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000001656+22.65% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for MOG Coin (MOG)?

Sjekk ut MOG Coin Prishistorikk-siden nå.

Hva er MOG Coin (MOG)

MOG Coin is a meme coin.

MOG Coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MOG Coin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MOG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om MOG Coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MOG Coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MOG Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MOG Coin (MOG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MOG Coin (MOG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MOG Coin.

Sjekk MOG Coinprisprognosen nå!

MOG Coin (MOG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MOG Coin (MOG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MOG Coin (MOG)

Leter du etter hvordan du kjøperMOG Coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MOG Coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MOG til lokale valutaer

MOG Coin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MOG Coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell MOG Coin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om MOG Coin

Hvor mye er MOG Coin (MOG) verdt i dag?
Live MOG prisen i USD er 0.0000008965 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MOG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MOG til USD er $ 0.0000008965. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MOG Coin?
Markedsverdien for MOG er $ 350.14M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MOG?
Den sirkulerende forsyningen av MOG er 390.57T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOG ?
MOG oppnådde en ATH-pris på 0.000004021585869638 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MOG?
MOG så en ATL-pris på 0.000000000016402187 USD.
Hva er handelsvolumet til MOG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOG er $ 717.59K USD.
Vil MOG gå høyere i år?
MOG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

