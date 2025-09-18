Dagens Mode Network livepris er 0.001619 USD. Spor prisoppdateringer for MODE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MODE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Mode Network livepris er 0.001619 USD. Spor prisoppdateringer for MODE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MODE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mode Network Pris(MODE)

1 MODE til USD livepris:

$0.001619
-0.49%1D
USD
Mode Network (MODE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:09:40 (UTC+8)

Mode Network (MODE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001601
24 timer lav
$ 0.001702
24 timer høy

$ 0.001601
$ 0.001702
$ 0.11766770346399462
$ 0.000998987259358957
-0.13%

-0.49%

-9.61%

-9.61%

Mode Network (MODE) sanntidsprisen er $ 0.001619. I løpet av de siste 24 timene har MODE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001601 og et toppnivå på $ 0.001702, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MODE er $ 0.11766770346399462, mens den rekordlave prisen er $ 0.000998987259358957.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MODE endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -0.49% over 24 timer og -9.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mode Network (MODE) Markedsinformasjon

No.1546

$ 4.05M
$ 57.47K
$ 16.19M
2.50B
10,000,000,000
MODE

Nåværende markedsverdi på Mode Network er $ 4.05M, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.47K. Den sirkulerende forsyningen på MODE er 2.50B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.19M.

Mode Network (MODE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Mode Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000797-0.49%
30 dager$ -0.000287-15.06%
60 dager$ -0.001391-46.22%
90 dager$ -0.000305-15.86%
Mode Network Prisendring i dag

I dag registrerte MODE en endring på $ -0.00000797 (-0.49%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Mode Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000287 (-15.06%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Mode Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MODE en endring på $ -0.001391 (-46.22%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Mode Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000305-15.86% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Mode Network (MODE)?

Sjekk ut Mode Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Mode Network (MODE)

Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution.

Mode Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Mode Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MODE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Mode Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Mode Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Mode Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Mode Network (MODE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Mode Network (MODE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Mode Network.

Sjekk Mode Networkprisprognosen nå!

Mode Network (MODE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mode Network (MODE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MODE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Mode Network (MODE)

Leter du etter hvordan du kjøperMode Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Mode Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MODE til lokale valutaer

Mode Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Mode Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Mode Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Mode Network

Hvor mye er Mode Network (MODE) verdt i dag?
Live MODE prisen i USD er 0.001619 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MODE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MODE til USD er $ 0.001619. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Mode Network?
Markedsverdien for MODE er $ 4.05M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MODE?
Den sirkulerende forsyningen av MODE er 2.50B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMODE ?
MODE oppnådde en ATH-pris på 0.11766770346399462 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MODE?
MODE så en ATL-pris på 0.000998987259358957 USD.
Hva er handelsvolumet til MODE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MODE er $ 57.47K USD.
Vil MODE gå høyere i år?
MODE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MODE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Mode Network (MODE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

