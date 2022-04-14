Mode Network (MODE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mode Network (MODE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mode Network (MODE) Informasjon Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution. Offisiell nettside: https://www.mode.network/ Teknisk dokument: https://docs.mode.network/ Blokkutforsker: https://explorer.mode.network/ Kjøp MODE nå!

Mode Network (MODE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mode Network (MODE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.84M $ 3.84M $ 3.84M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.34M $ 15.34M $ 15.34M All-time high: $ 0.206 $ 0.206 $ 0.206 All-Time Low: $ 0.000998987259358957 $ 0.000998987259358957 $ 0.000998987259358957 Nåværende pris: $ 0.001534 $ 0.001534 $ 0.001534 Lær mer om Mode Network (MODE) pris

Mode Network (MODE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mode Network (MODE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MODE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MODE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MODEs tokenomics, kan du utforske MODE tokenets livepris!

