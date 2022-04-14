Mocaverse (MOCA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mocaverse (MOCA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

$MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse's interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation. Offisiell nettside: https://moca.network/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf944e35f95e819e752f3ccb5faf40957d311e8c5

Mocaverse (MOCA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mocaverse (MOCA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 252.41M $ 252.41M $ 252.41M Total forsyning: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Sirkulerende forsyning: $ 3.63B $ 3.63B $ 3.63B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 618.93M $ 618.93M $ 618.93M All-time high: $ 0.48868 $ 0.48868 $ 0.48868 All-Time Low: $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 Nåværende pris: $ 0.06963 $ 0.06963 $ 0.06963 Lær mer om Mocaverse (MOCA) pris

Mocaverse (MOCA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mocaverse (MOCA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOCA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOCA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOCAs tokenomics, kan du utforske MOCA tokenets livepris!

Mocaverse (MOCA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MOCA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

MOCA prisforutsigelse Vil du vite hvor MOCA kan være på vei? Vår MOCA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

