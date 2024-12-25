MOCA

$MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation.

NavnMOCA

RangeringNo.173

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.29%

Opplagsforsyning3,956,510,700.6225

Maksimal forsyning8,888,888,888

Total forsyning8,888,888,888

Opplagsforsyning0.4451%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.4914401125466104,2024-12-25

Laveste pris0.06047180011608889,2025-06-22

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

