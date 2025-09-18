Hva er Mocaverse (MOCA)

$MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation.

Mocaverse er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Mocaverse investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk MOCA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Mocaverse på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Mocaverse kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Mocaverse Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Mocaverse (MOCA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Mocaverse (MOCA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Mocaverse.

Sjekk Mocaverseprisprognosen nå!

Mocaverse (MOCA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mocaverse (MOCA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOCA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Mocaverse (MOCA)

Leter du etter hvordan du kjøperMocaverse? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Mocaverse på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MOCA til lokale valutaer

Prøv konverting

Mocaverse Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Mocaverse, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Mocaverse Hvor mye er Mocaverse (MOCA) verdt i dag? Live MOCA prisen i USD er 0.06795 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MOCA-til-USD-pris? $ 0.06795 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MOCA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Mocaverse? Markedsverdien for MOCA er $ 246.32M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MOCA? Den sirkulerende forsyningen av MOCA er 3.63B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOCA ? MOCA oppnådde en ATH-pris på 0.4914401125466104 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MOCA? MOCA så en ATL-pris på 0.06047180011608889 USD . Hva er handelsvolumet til MOCA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOCA er $ 63.43K USD . Vil MOCA gå høyere i år? MOCA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOCA prisprognosen for en mer grundig analyse.

Mocaverse (MOCA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?