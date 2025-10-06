Minutes Networ pris i dag

Sanntids Minutes Networ (MNTX) pris i dag er $ 0.1034, med en 17.93% endring de siste 24 timene. Nåværende MNTX til USD konverteringssats er $ 0.1034 per MNTX.

Minutes Networ rangerer for tiden som #1004 etter markedsverdi på $ 8.03M, med en sirkulerende forsyning på 77.67M MNTX. I løpet av de siste 24 timene MNTX har den blitt handlet mellom $ 0.09(laveste) og $ 0.139 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.5035847309180984, mens tidenes laveste notering var $ 0.0926428828786598.

Kortsiktig har MNTX beveget seg +5.94% i løpet av den siste timen og -18.14% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 188.16K.

Minutes Networ (MNTX) Markedsinformasjon

Rangering No.1004 Markedsverdi $ 8.03M$ 8.03M $ 8.03M Volum (24 timer) $ 188.16K$ 188.16K $ 188.16K Fullt utvannet markedsverdi $ 51.70M$ 51.70M $ 51.70M Opplagsforsyning 77.67M 77.67M 77.67M Maksimal forsyning 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Total forsyning 79,880,887.52592564 79,880,887.52592564 79,880,887.52592564 Opplagsforsyning 15.53% Offentlig blokkjede ETH

