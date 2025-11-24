Minutes Networ (MNTX)-prisforutsigelse (USD)

Få Minutes Networ prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MNTX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Minutes Networ-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Minutes Networ (MNTX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Minutes Networ potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.0984 i 2025. Minutes Networ (MNTX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Minutes Networ potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.103320 i 2026. Minutes Networ (MNTX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MNTX for 2027 $ 0.108486 med en 10.25% vekstrate. Minutes Networ (MNTX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MNTX for 2028 $ 0.113910 med en 15.76% vekstrate. Minutes Networ (MNTX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MNTX for 2029 $ 0.119605 med en 21.55% vekstrate. Minutes Networ (MNTX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MNTX for 2030 $ 0.125586 med en 27.63% vekstrate. Minutes Networ (MNTX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Minutes Networ potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.204566. Minutes Networ (MNTX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Minutes Networ potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.333217.

2026 $ 0.103320 5.00%

2027 $ 0.108486 10.25%

2028 $ 0.113910 15.76%

2029 $ 0.119605 21.55%

2030 $ 0.125586 27.63%

2031 $ 0.131865 34.01%

2032 $ 0.138458 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.145381 47.75%

2034 $ 0.152650 55.13%

2035 $ 0.160283 62.89%

2036 $ 0.168297 71.03%

2037 $ 0.176712 79.59%

2038 $ 0.185547 88.56%

2039 $ 0.194825 97.99%

Kortsiktig Minutes Networ-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager

November 25, 2025(I morgen) $ 0.098413 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.098494 0.10%

Minutes Networ (MNTX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MNTX November 24, 2025(I dag) er $0.0984 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Minutes Networ (MNTX) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MNTX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.098413 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Minutes Networ (MNTX) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MNTX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.098494 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Minutes Networ (MNTX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MNTX $0.098804 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Minutes Networ prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0984 Prisendring (24 t) +0.61% Markedsverdi $ 7.64M Opplagsforsyning 77.67M Volum (24 timer) $ 172.80K Den siste MNTX-prisen er $ 0.0984. Den har en 24-timers endring på +0.61%, med et 24-timers handelsvolum på $ 172.80K. Videre har MNTX en sirkulerende forsyning på 77.67M og total markedsverdi på $ 7.64M.

Minutes Networ Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Minutes Networ direktepris, er gjeldende pris for Minutes Networ 0.0984USD. Den sirkulerende forsyningen av Minutes Networ(MNTX) er 0.00 MNTX , som gir den en markedsverdi på $7.64M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.21% $ -0.0266 $ 0.1365 $ 0.09

7 dager -0.26% $ -0.035699 $ 0.176 $ 0.09

30 dager -0.44% $ -0.079700 $ 0.22 $ 0.09 24-timers ytelse De siste 24 timene har Minutes Networ vist en prisbevegelse på $-0.0266 , noe som gjenspeiler en -0.21% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Minutes Networ handlet på en topp på $0.176 og en bunn på $0.09 . Det så en prisendring på -0.26% . Denne nylige trenden viser potensialet til MNTX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Minutes Networ opplevd en -0.44% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.079700 av dens verdi. Dette indikerer at MNTX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Minutes Networ prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full MNTX prishistorikk

Hvordan fungerer Minutes Networ (MNTX) prisforutsigelsesmodul? Minutes Networ-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MNTX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Minutes Networ det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MNTX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Minutes Networ. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MNTX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MNTX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Minutes Networ.

Hvorfor er MNTX-prisforutsigelse viktig?

MNTX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MNTX nå? I følge dine forutsigelser vil MNTX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MNTX neste måned? I følge Minutes Networ (MNTX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MNTX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MNTX koste i 2026? Prisen på 1 Minutes Networ (MNTX) i dag er $0.0984 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MNTX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MNTX i 2027? Minutes Networ (MNTX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MNTX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MNTX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Minutes Networ (MNTX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MNTX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Minutes Networ (MNTX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MNTX koste i 2030? Prisen på 1 Minutes Networ (MNTX) i dag er $0.0984 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MNTX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MNTX i 2040? Minutes Networ (MNTX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MNTX innen 2040. Registrer deg nå