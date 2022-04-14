Minati Coin (MNTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Minati Coin (MNTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Minati Coin (MNTC) Informasjon Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security. Offisiell nettside: https://minati.io/ Teknisk dokument: https://minativerse.gitbook.io/whitepaper Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xa4ce62BB3047E3C4aE52b7eC20c3EB10f4397AF7 Kjøp MNTC nå!

Minati Coin (MNTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Minati Coin (MNTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Total forsyning: $ 9.10M $ 9.10M $ 9.10M Sirkulerende forsyning: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.91M $ 3.91M $ 3.91M All-time high: $ 9.1 $ 9.1 $ 9.1 All-Time Low: $ 0.005481894977823257 $ 0.005481894977823257 $ 0.005481894977823257 Nåværende pris: $ 0.4301 $ 0.4301 $ 0.4301 Lær mer om Minati Coin (MNTC) pris

Minati Coin (MNTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Minati Coin (MNTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MNTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MNTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MNTCs tokenomics, kan du utforske MNTC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MNTC Interessert i å legge til Minati Coin (MNTC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MNTC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MNTC på MEXC nå!

Minati Coin (MNTC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MNTC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MNTC nå!

MNTC prisforutsigelse Vil du vite hvor MNTC kan være på vei? Vår MNTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MNTC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!