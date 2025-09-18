Dagens Minati Coin livepris er 0.384 USD. Spor prisoppdateringer for MNTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MNTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Minati Coin livepris er 0.384 USD. Spor prisoppdateringer for MNTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MNTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Minati Coin Logo

Minati Coin Pris(MNTC)

1 MNTC til USD livepris:

$0.384
-0.10%1D
USD
Minati Coin (MNTC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:09:12 (UTC+8)

Minati Coin (MNTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.377
24 timer lav
$ 0.403
24 timer høy

$ 0.377
$ 0.403
$ 151.21370808400758
$ 0.005481894977823257
-2.02%

-0.10%

-2.02%

-2.02%

Minati Coin (MNTC) sanntidsprisen er $ 0.384. I løpet av de siste 24 timene har MNTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.377 og et toppnivå på $ 0.403, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MNTC er $ 151.21370808400758, mens den rekordlave prisen er $ 0.005481894977823257.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MNTC endret seg med -2.02% i løpet av den siste timen, -0.10% over 24 timer og -2.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Minati Coin (MNTC) Markedsinformasjon

No.1791

$ 2.41M
$ 3.33K
$ 3.49M
6.28M
9,100,000
9,100,000
68.95%

BSC

Nåværende markedsverdi på Minati Coin er $ 2.41M, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.33K. Den sirkulerende forsyningen på MNTC er 6.28M, med en total tilgang på 9100000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.49M.

Minati Coin (MNTC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Minati Coin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000384-0.10%
30 dager$ -0.0342-8.18%
60 dager$ -0.1152-23.08%
90 dager$ -0.311-44.75%
Minati Coin Prisendring i dag

I dag registrerte MNTC en endring på $ -0.000384 (-0.10%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Minati Coin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0342 (-8.18%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Minati Coin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MNTC en endring på $ -0.1152 (-23.08%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Minati Coin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.311-44.75% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Minati Coin (MNTC)?

Sjekk ut Minati Coin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Minati Coin (MNTC)

Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security.

Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security.

Minati Coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

I tillegg kan du:
- Sjekk MNTC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Minati Coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Minati Coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Minati Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Minati Coin (MNTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Minati Coin (MNTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Minati Coin.

Sjekk Minati Coinprisprognosen nå!

Minati Coin (MNTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Minati Coin (MNTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MNTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Minati Coin (MNTC)

Leter du etter hvordan du kjøperMinati Coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Minati Coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp.

MNTC til lokale valutaer

1 Minati Coin(MNTC) til VND
10,104.96
1 Minati Coin(MNTC) til AUD
A$0.57984
1 Minati Coin(MNTC) til GBP
0.28416
1 Minati Coin(MNTC) til EUR
0.3264
1 Minati Coin(MNTC) til USD
$0.384
1 Minati Coin(MNTC) til MYR
RM1.6128
1 Minati Coin(MNTC) til TRY
15.88992
1 Minati Coin(MNTC) til JPY
¥56.448
1 Minati Coin(MNTC) til ARS
ARS$566.36928
1 Minati Coin(MNTC) til RUB
32.064
1 Minati Coin(MNTC) til INR
33.82656
1 Minati Coin(MNTC) til IDR
Rp6,399.99744
1 Minati Coin(MNTC) til KRW
536.30976
1 Minati Coin(MNTC) til PHP
21.91104
1 Minati Coin(MNTC) til EGP
￡E.18.49344
1 Minati Coin(MNTC) til BRL
R$2.03904
1 Minati Coin(MNTC) til CAD
C$0.52608
1 Minati Coin(MNTC) til BDT
46.74816
1 Minati Coin(MNTC) til NGN
573.98784
1 Minati Coin(MNTC) til COP
$1,500
1 Minati Coin(MNTC) til ZAR
R.6.65088
1 Minati Coin(MNTC) til UAH
15.86688
1 Minati Coin(MNTC) til TZS
T.Sh.950.49216
1 Minati Coin(MNTC) til VES
Bs62.592
1 Minati Coin(MNTC) til CLP
$366.72
1 Minati Coin(MNTC) til PKR
Rs108.99456
1 Minati Coin(MNTC) til KZT
207.90144
1 Minati Coin(MNTC) til THB
฿12.21504
1 Minati Coin(MNTC) til TWD
NT$11.60832
1 Minati Coin(MNTC) til AED
د.إ1.40928
1 Minati Coin(MNTC) til CHF
Fr0.30336
1 Minati Coin(MNTC) til HKD
HK$2.98368
1 Minati Coin(MNTC) til AMD
֏146.9568
1 Minati Coin(MNTC) til MAD
.د.م3.46368
1 Minati Coin(MNTC) til MXN
$7.06176
1 Minati Coin(MNTC) til SAR
ريال1.44
1 Minati Coin(MNTC) til ETB
Br55.13088
1 Minati Coin(MNTC) til KES
KSh49.60512
1 Minati Coin(MNTC) til JOD
د.أ0.272256
1 Minati Coin(MNTC) til PLN
1.39008
1 Minati Coin(MNTC) til RON
лв1.65504
1 Minati Coin(MNTC) til SEK
kr3.61344
1 Minati Coin(MNTC) til BGN
лв0.63744
1 Minati Coin(MNTC) til HUF
Ft127.57248
1 Minati Coin(MNTC) til CZK
7.93728
1 Minati Coin(MNTC) til KWD
د.ك0.11712
1 Minati Coin(MNTC) til ILS
1.27872
1 Minati Coin(MNTC) til BOB
Bs2.65344
1 Minati Coin(MNTC) til AZN
0.6528
1 Minati Coin(MNTC) til TJS
SM3.59424
1 Minati Coin(MNTC) til GEL
1.0368
1 Minati Coin(MNTC) til AOA
Kz350.04288
1 Minati Coin(MNTC) til BHD
.د.ب0.144768
1 Minati Coin(MNTC) til BMD
$0.384
1 Minati Coin(MNTC) til DKK
kr2.4384
1 Minati Coin(MNTC) til HNL
L10.06464
1 Minati Coin(MNTC) til MUR
17.41056
1 Minati Coin(MNTC) til NAD
$6.6624
1 Minati Coin(MNTC) til NOK
kr3.81696
1 Minati Coin(MNTC) til NZD
$0.6528
1 Minati Coin(MNTC) til PAB
B/.0.384
1 Minati Coin(MNTC) til PGK
K1.60512
1 Minati Coin(MNTC) til QAR
ر.ق1.39392
1 Minati Coin(MNTC) til RSD
дин.38.30016
1 Minati Coin(MNTC) til UZS
soʻm4,740.73728
1 Minati Coin(MNTC) til ALL
L31.66464
1 Minati Coin(MNTC) til ANG
ƒ0.68736
1 Minati Coin(MNTC) til AWG
ƒ0.6912
1 Minati Coin(MNTC) til BBD
$0.768
1 Minati Coin(MNTC) til BAM
KM0.63744
1 Minati Coin(MNTC) til BIF
Fr1,146.24
1 Minati Coin(MNTC) til BND
$0.49152
1 Minati Coin(MNTC) til BSD
$0.384
1 Minati Coin(MNTC) til JMD
$61.59744
1 Minati Coin(MNTC) til KHR
1,542.16704
1 Minati Coin(MNTC) til KMF
Fr160.512
1 Minati Coin(MNTC) til LAK
8,347.82592
1 Minati Coin(MNTC) til LKR
Rs116.15232
1 Minati Coin(MNTC) til MDL
L6.336
1 Minati Coin(MNTC) til MGA
Ar1,699.11168
1 Minati Coin(MNTC) til MOP
P3.07584
1 Minati Coin(MNTC) til MVR
5.8752
1 Minati Coin(MNTC) til MWK
MK666.66624
1 Minati Coin(MNTC) til MZN
MT24.5376
1 Minati Coin(MNTC) til NPR
Rs54.11328
1 Minati Coin(MNTC) til PYG
2,742.528
1 Minati Coin(MNTC) til RWF
Fr556.416
1 Minati Coin(MNTC) til SBD
$3.1488
1 Minati Coin(MNTC) til SCR
5.50272
1 Minati Coin(MNTC) til SRD
$14.62656
1 Minati Coin(MNTC) til SVC
$3.36
1 Minati Coin(MNTC) til SZL
L6.6624
1 Minati Coin(MNTC) til TMT
m1.344
1 Minati Coin(MNTC) til TND
د.ت1.11744
1 Minati Coin(MNTC) til TTD
$2.59968
1 Minati Coin(MNTC) til UGX
Sh1,347.072
1 Minati Coin(MNTC) til XAF
Fr214.272
1 Minati Coin(MNTC) til XCD
$1.0368
1 Minati Coin(MNTC) til XOF
Fr214.272
1 Minati Coin(MNTC) til XPF
Fr38.784
1 Minati Coin(MNTC) til BWP
P5.11488
1 Minati Coin(MNTC) til BZD
$0.77184
1 Minati Coin(MNTC) til CVE
$36.01152
1 Minati Coin(MNTC) til DJF
Fr67.968
1 Minati Coin(MNTC) til DOP
$23.81568
1 Minati Coin(MNTC) til DZD
د.ج49.75104
1 Minati Coin(MNTC) til FJD
$0.864
1 Minati Coin(MNTC) til GNF
Fr3,338.88
1 Minati Coin(MNTC) til GTQ
Q2.94144
1 Minati Coin(MNTC) til GYD
$80.36736
1 Minati Coin(MNTC) til ISK
kr46.464

Minati Coin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Minati Coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Minati Coin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Minati Coin

Hvor mye er Minati Coin (MNTC) verdt i dag?
Live MNTC prisen i USD er 0.384 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MNTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MNTC til USD er $ 0.384. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Minati Coin?
Markedsverdien for MNTC er $ 2.41M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MNTC?
Den sirkulerende forsyningen av MNTC er 6.28M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMNTC ?
MNTC oppnådde en ATH-pris på 151.21370808400758 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MNTC?
MNTC så en ATL-pris på 0.005481894977823257 USD.
Hva er handelsvolumet til MNTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MNTC er $ 3.33K USD.
Vil MNTC gå høyere i år?
MNTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MNTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:09:12 (UTC+8)

Minati Coin (MNTC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

