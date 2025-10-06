MULTIVERSE MONKEY pris i dag

Sanntids MULTIVERSE MONKEY (MMON) pris i dag er $ 0.004914, med en 3.47% endring de siste 24 timene. Nåværende MMON til USD konverteringssats er $ 0.004914 per MMON.

MULTIVERSE MONKEY rangerer for tiden som #4259 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 MMON. I løpet av de siste 24 timene MMON har den blitt handlet mellom $ 0.004737(laveste) og $ 0.004939 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.042695293829316555, mens tidenes laveste notering var $ 0.001090839978500265.

Kortsiktig har MMON beveget seg -0.07% i løpet av den siste timen og +16.61% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 62.19K.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Markedsinformasjon

Rangering No.4259 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 62.19K$ 62.19K $ 62.19K Fullt utvannet markedsverdi $ 49.14M$ 49.14M $ 49.14M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede ETH

