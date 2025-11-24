MULTIVERSE MONKEY (MMON)-prisforutsigelse (USD)

Få MULTIVERSE MONKEY prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MMON vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på MULTIVERSE MONKEY % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.004923 $0.004923 $0.004923 +0.12% USD Faktisk Prediksjon MULTIVERSE MONKEY-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) MULTIVERSE MONKEY (MMON) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan MULTIVERSE MONKEY potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004923 i 2025. MULTIVERSE MONKEY (MMON) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan MULTIVERSE MONKEY potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005169 i 2026. MULTIVERSE MONKEY (MMON) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MMON for 2027 $ 0.005427 med en 10.25% vekstrate. MULTIVERSE MONKEY (MMON) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MMON for 2028 $ 0.005698 med en 15.76% vekstrate. MULTIVERSE MONKEY (MMON) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MMON for 2029 $ 0.005983 med en 21.55% vekstrate. MULTIVERSE MONKEY (MMON) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MMON for 2030 $ 0.006283 med en 27.63% vekstrate. MULTIVERSE MONKEY (MMON) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på MULTIVERSE MONKEY potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010234. MULTIVERSE MONKEY (MMON) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på MULTIVERSE MONKEY potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.016671. År Pris Vekst 2025 $ 0.004923 0.00%

2026 $ 0.005169 5.00%

2027 $ 0.005427 10.25%

2028 $ 0.005698 15.76%

2029 $ 0.005983 21.55%

2030 $ 0.006283 27.63%

2031 $ 0.006597 34.01%

2032 $ 0.006927 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.007273 47.75%

2034 $ 0.007637 55.13%

2035 $ 0.008019 62.89%

2036 $ 0.008420 71.03%

2037 $ 0.008841 79.59%

2038 $ 0.009283 88.56%

2039 $ 0.009747 97.99%

2040 $ 0.010234 107.89% Vis mer Kortsiktig MULTIVERSE MONKEY-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.004923 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.004923 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.004927 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.004943 0.41% MULTIVERSE MONKEY (MMON) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MMON November 24, 2025(I dag) er $0.004923 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MMON, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.004923 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MMON, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.004927 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. MULTIVERSE MONKEY (MMON) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MMON $0.004943 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende MULTIVERSE MONKEY prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.004923$ 0.004923 $ 0.004923 Prisendring (24 t) +0.12% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 47.11K$ 47.11K $ 47.11K Volum (24 timer) -- Den siste MMON-prisen er $ 0.004923. Den har en 24-timers endring på +0.12%, med et 24-timers handelsvolum på $ 47.11K. Videre har MMON en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se MMON livepris

MULTIVERSE MONKEY Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for MULTIVERSE MONKEY direktepris, er gjeldende pris for MULTIVERSE MONKEY 0.004922USD. Den sirkulerende forsyningen av MULTIVERSE MONKEY(MMON) er 0.00 MMON , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.000110 $ 0.004939 $ 0.004796

7 dager 0.17% $ 0.000702 $ 0.00494 $ 0.004089

30 dager -0.25% $ -0.001718 $ 0.00836 $ 0.00143 24-timers ytelse De siste 24 timene har MULTIVERSE MONKEY vist en prisbevegelse på $0.000110 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har MULTIVERSE MONKEY handlet på en topp på $0.00494 og en bunn på $0.004089 . Det så en prisendring på 0.17% . Denne nylige trenden viser potensialet til MMON for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har MULTIVERSE MONKEY opplevd en -0.25% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001718 av dens verdi. Dette indikerer at MMON kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette MULTIVERSE MONKEY prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full MMON prishistorikk

Hvordan fungerer MULTIVERSE MONKEY (MMON) prisforutsigelsesmodul? MULTIVERSE MONKEY-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MMON basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for MULTIVERSE MONKEY det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MMON, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til MULTIVERSE MONKEY. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MMON. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MMON for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til MULTIVERSE MONKEY.

Hvorfor er MMON-prisforutsigelse viktig?

MMON-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MMON nå? I følge dine forutsigelser vil MMON oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MMON neste måned? I følge MULTIVERSE MONKEY (MMON)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MMON-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MMON koste i 2026? Prisen på 1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) i dag er $0.004923 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MMON øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MMON i 2027? MULTIVERSE MONKEY (MMON) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MMON innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MMON i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil MULTIVERSE MONKEY (MMON) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MMON i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil MULTIVERSE MONKEY (MMON) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MMON koste i 2030? Prisen på 1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) i dag er $0.004923 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MMON øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MMON i 2040? MULTIVERSE MONKEY (MMON) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MMON innen 2040. Registrer deg nå