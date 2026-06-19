Mintlayer pris i dag

Sanntids Mintlayer (ML) pris i dag er kr 0.00681, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende ML til NOK konverteringssats er kr 0.00681 per ML.

Mintlayer rangerer for tiden som #2240 etter markedsverdi på kr 437.19K, med en sirkulerende forsyning på 64.20M ML. I løpet av de siste 24 timene ML har den blitt handlet mellom kr 0.00673(laveste) og kr 0.00685 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 9.636495652624873694, mens tidenes laveste notering var kr 0.0633621845492861428.

Kortsiktig har ML beveget seg +0.44% i løpet av den siste timen og +0.73% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 24.74K.

Mintlayer (ML) Markedsinformasjon

Rangering No.2240 Markedsverdi kr 437.19Kkr 437.19K kr 437.19K Volum (24 timer) kr 24.74Kkr 24.74K kr 24.74K Fullt utvannet markedsverdi kr 4.09Mkr 4.09M kr 4.09M Opplagsforsyning 64.20M 64.20M 64.20M Maksimal forsyning 599,990,190 599,990,190 599,990,190 Total forsyning 503,505,434 503,505,434 503,505,434 Opplagsforsyning 10.69% Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Mintlayer er kr 437.19K, med et 24-timers handelsvolum på kr 24.74K. Den sirkulerende forsyningen på ML er 64.20M, med en total tilgang på 503505434. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 4.09M.