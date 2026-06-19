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Sanntidspris for Mintlayer er i dag 0.00681 NOK.ML markedsverdien er 437,192.5341 NOK. Spor sanntids ML til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for Mintlayer er i dag 0.00681 NOK.ML markedsverdien er 437,192.5341 NOK. Spor sanntids ML til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

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Mintlayer Pris(ML)

1 ML til NOK livepris:

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1D
NOK
Mintlayer (ML) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-19 08:39:37 (UTC+8)

Mintlayer pris i dag

Sanntids Mintlayer (ML) pris i dag er kr 0.00681, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende ML til NOK konverteringssats er kr 0.00681 per ML.

Mintlayer rangerer for tiden som #2240 etter markedsverdi på kr 437.19K, med en sirkulerende forsyning på 64.20M ML. I løpet av de siste 24 timene ML har den blitt handlet mellom kr 0.00673(laveste) og kr 0.00685 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 9.636495652624873694, mens tidenes laveste notering var kr 0.0633621845492861428.

Kortsiktig har ML beveget seg +0.44% i løpet av den siste timen og +0.73% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 24.74K.

Mintlayer (ML) Markedsinformasjon

No.2240

kr 437.19K
kr 437.19Kkr 437.19K

kr 24.74K
kr 24.74Kkr 24.74K

kr 4.09M
kr 4.09Mkr 4.09M

64.20M
64.20M 64.20M

599,990,190
599,990,190 599,990,190

503,505,434
503,505,434 503,505,434

10.69%

ETH

Nåværende markedsverdi på Mintlayer er kr 437.19K, med et 24-timers handelsvolum på kr 24.74K. Den sirkulerende forsyningen på ML er 64.20M, med en total tilgang på 503505434. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 4.09M.

Mintlayer prishistorikk NOK

24-timers prisendringsintervall:
kr 0.00673
kr 0.00673kr 0.00673
24 timer lav
kr 0.00685
kr 0.00685kr 0.00685
24 timer høy

kr 0.00673
kr 0.00673kr 0.00673

kr 0.00685
kr 0.00685kr 0.00685

kr 9.636495652624873694
kr 9.636495652624873694kr 9.636495652624873694

kr 0.0633621845492861428
kr 0.0633621845492861428kr 0.0633621845492861428

+0.44%

--

+0.73%

+0.73%

Mintlayer (ML) Prishistorikk NOK

Spor prisendringene Mintlayer for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (NOK)Endring (%)
I dag----
30 dagerkr -0.00009-1.31%
60 dagerkr -0.00035-4.89%
90 dagerkr -0.00024-3.41%
Mintlayer Prisendring i dag

I dag registrerte ML en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Mintlayer 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr -0.00009 (-1.31%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Mintlayer 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ML en endring på kr -0.00035 (-4.89%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Mintlayer 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr -0.00024-3.41% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

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Prisforutsigelse for Mintlayer

Mintlayer (ML) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ML for 2030 kr -- med en 0.00% vekstrate.
Mintlayer (ML) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på Mintlayer potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris Mintlayer som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for ML prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på Mintlayer Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere Mintlayer i Norge

Klar til å komme i gang med Mintlayer? Kjøp av ML er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Mintlayer. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Mintlayer (ML) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil Mintlayer umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe Mintlayer (ML) Guide

Hva kan du gjøre med Mintlayer

Å eie Mintlayer lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

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    MEXC før-markedet

    MEXC før-markedet

    Kjøp og selg nye tokens før de offisielt er notert.

Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe Mintlayer (ML) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

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Hva er Mintlayer (ML)

Mintlayer is a protocol focused on developing a decentralized finance (DeFi) ecosystem that leverages the Bitcoin and Lightning Network.

Mintlayer Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Mintlayer, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Mintlayer nettside
Blokker Explorer

Kategori :

Bitcoin SidechainsDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

Folk spør også: Andre spørsmål om Mintlayer

Siden sist oppdatert: 2026-06-19 08:39:37 (UTC+8)

Mintlayer (ML) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Utforsk mer om Mintlayer

ML USDT (futures-handel)

Gå long eller short på ML med belåning. Utforsk ML USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle Mintlayer (ML) markeder på MEXC

Utforsk spot- og futuresmarkeder, se Mintlayer sanntidspris, volum og handle direkte.

Par
Pris
24h endring
24h volum
ML/USDT
kr0.0661346
kr0.0661346kr0.0661346
0.00%
0.00% (USDT)

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1 ML = 0.0663294 NOK