Mitosis pris i dag

Sanntids Mitosis (MITO) pris i dag er $ 0.08316, med en 0.73% endring de siste 24 timene. Nåværende MITO til USD konverteringssats er $ 0.08316 per MITO.

Mitosis rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 16.32M, med en sirkulerende forsyning på 196.27M MITO. I løpet av de siste 24 timene MITO har den blitt handlet mellom $ 0.0823(laveste) og $ 0.08616 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har MITO beveget seg -0.92% i løpet av den siste timen og +3.98% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 214.11K.

Mitosis (MITO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.32M$ 16.32M $ 16.32M Volum (24 timer) $ 214.11K$ 214.11K $ 214.11K Fullt utvannet markedsverdi $ 83.16M$ 83.16M $ 83.16M Opplagsforsyning 196.27M 196.27M 196.27M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 19.62% Offentlig blokkjede BSC

