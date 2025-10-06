Mitosis Pris(MITO)
Sanntids Mitosis (MITO) pris i dag er $ 0.08316, med en 0.73% endring de siste 24 timene. Nåværende MITO til USD konverteringssats er $ 0.08316 per MITO.
Mitosis rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 16.32M, med en sirkulerende forsyning på 196.27M MITO. I løpet av de siste 24 timene MITO har den blitt handlet mellom $ 0.0823(laveste) og $ 0.08616 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.
Kortsiktig har MITO beveget seg -0.92% i løpet av den siste timen og +3.98% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 214.11K.
19.62%
BSC
Nåværende markedsverdi på Mitosis er $ 16.32M, med et 24-timers handelsvolum på $ 214.11K. Den sirkulerende forsyningen på MITO er 196.27M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 83.16M.
-0.92%
-0.73%
+3.98%
+3.98%
Spor prisendringene Mitosis for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.0006119
|-0.73%
|30 dager
|$ -0.02845
|-25.50%
|60 dager
|$ -0.10912
|-56.76%
|90 dager
|$ +0.07316
|+731.60%
I dag registrerte MITO en endring på $ -0.0006119 (-0.73%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.
I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.02845 (-25.50%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.
Ved å utvide visningen til 60 dager, så MITO en endring på $ -0.10912 (-56.76%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.
Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.07316+731.60% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.
Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Mitosis (MITO)?
Sjekk ut Mitosis Prishistorikk-siden nå.
I 2040 kan prisen på Mitosis potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.
Klar til å komme i gang med Mitosis? Kjøp av MITO er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Mitosis. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Mitosis (MITO) kjøpsreisen din.
Å eie Mitosis lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine
Å kjøpe Mitosis (MITO) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.
Sjekk ut MEXCs konkurransedyktige handelsgebyrer
Videre kan du handle utvalgte spottokens helt uten gebyrer via MEXCs Zero Fee Fest.
Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.
For en mer dyptgående forståelse av Mitosis, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|11-23 21:23:00
|Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
|11-23 16:01:47
|Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
|11-22 16:42:51
|Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
|11-22 07:25:03
|Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
|11-21 21:37:03
|Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
|11-21 15:19:55
|Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion
Gå long eller short på MITO med belåning. Utforsk MITO USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.
Utforsk spot- og futuresmarkeder, se Mitosis sanntidspris, volum og handle direkte.
Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC
For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet
Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.
Beløp
1 MITO = 0.08316 USD