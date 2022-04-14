MINX TOKEN (MINX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MINX TOKEN (MINX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MINX TOKEN (MINX) Informasjon Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE. Offisiell nettside: https://www.minxtoken.io/ Teknisk dokument: https://whitepaper.minxtoken.io/ Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x552f4D98F338fBbD3175ddf38cE1260F403Bbba2 Kjøp MINX nå!

MINX TOKEN (MINX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MINX TOKEN (MINX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 130.22K $ 130.22K $ 130.22K Total forsyning: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Sirkulerende forsyning: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M All-time high: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.05497 $ 0.05497 $ 0.05497 Lær mer om MINX TOKEN (MINX) pris

MINX TOKEN (MINX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MINX TOKEN (MINX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MINX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MINX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MINXs tokenomics, kan du utforske MINX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MINX Interessert i å legge til MINX TOKEN (MINX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MINX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MINX på MEXC nå!

MINX TOKEN (MINX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MINX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MINX nå!

MINX prisforutsigelse Vil du vite hvor MINX kan være på vei? Vår MINX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MINX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!